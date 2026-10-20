Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Novosađane od danas očekuju izmene u gradskom prevozu zbog radova u Kisačkoj ulici, na deonici od Ulice Jovana Cvijića do Bulevara kralja Petra I, uključujući i semaforizovanu raskrsnicu.

Zbog radova će privremeno biti izmenjene trase autobuskih linija 1, 8, 17, 21, 22, 23, 24 i 30, a izmenjeni režim saobraćaja važiće od 20. do 31. oktobra.

Linija 1

Smer A sa Klise: Od raskrsnice ulica Kisačke i Jovana Cvijića skreće levo u ulicu Jovana Cvijića, desno Temerinskom ulicom i pravo u ulicu Jovana Subotića nastavlja redovnom trasom.

Autobusi na izmenjenom delu trase koriste stajalište Temerinska pijaca dok traju radovi

Smer B od Limana I: Od raskrsnice ulica Temerinske i Jovana Cvijića, levo u ulicu Jovana Cvijića i desno Kisačkom ulicom nastavlja redovnom trasom.

Autobusi na izmenjenom delu trase koriste stajalište Temerinska - Trg Marije Trandafil dok traju radovi

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Linija 8

Smer A sa N.Naselja: Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara Kralja Petra I skreće desno na Bulevar oslobođenja zatim levo u ulicu Jevrejsku i desno na Bulevar Mihajla Pupina, gde nastavlja redovnom trasom.

Autobusi na izmenjenom delu trase koriste stajalište Bulevar oslobođenja - Bulevar Kralja Petra I (lutrija) dok traju radovi

Smer B od Limana I: Od raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Jevrejske ulice levo u ulicu Jevrejsku, desno na Bulevar Oslobođenja, zatim levo na BulevarKralja Petra I i nastavlja redovnom trasom.

Autobusi na izmenjenom delu trase koriste stajalište Bulevar oslobođenja - Jevrejska (Futoška pijaca) dok traju radovi

Linija 17

Smer A od BIG-a: Od raskrsnice ulica Kisačke i Jovana Cvijića skreće levo u ulicu Jovana Cvijića, desno Temerinskom ulicom i pravo u ulicu Jovana Subotića nastavlja redovnom trasom.

Autobusi na izmenjenom delu trase koriste stajalište Temerinska pijaca dok traju radovi

Smer B od Centra: Redovnom trasom

Linije 21, 22, 23, 24

Polasci iz Novog Sada za Mesto saobraćaju: Od železničke stanice levo Bulevarom Jaše Tomića, levo Kisačkom, desno Partizanskom, na raskrsnici Partizanska -Temerinska- pravo Putem šajkaškog odreda, nastavljaju redovnim trasama.

Polasci iz Mesta za Novi Sad: Saobraćaju redovnim trasama, na raskrsnice Partizanska-Temerinska saobraćaju pravo Partizanskom ulicom, levo Kisačkom, desno Bulevarem Jaše Tomića do železničke stanice. Na izmenjenom delu trase koriste se postojeća autobuska stajališta drugih linija.

Linija 30

Polasci iz Novog sada za Pejićeve salaše saobraćaju: Od železničke stanice (polazno stajalište-Bulevar Jaše Tomića), levo Kisačkom, desno Partizanskom, levo Temerinskom ulicom nastavlja redovnom trasom za Pejićeve salaše.

Polasci iz Mesta za Novi Sad: Saobraćaju redovnom trasom do raskrsnice Partizanska-Temerinska, gde saobraćaju desno Partizanskom ulicom, levo Kisačkom, desno Bulevarem Jaše Tomića do železničke stanice. Na izmenjenom delu trase koriste se postojeća autobuska stajališta drugih linija.