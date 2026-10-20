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Građane Srbije nedavno je potresla vest da je na Suvoj planini u izuzetno teškom stanju nađeno promrzlo ždrebe. Fotografije tek rođenog mladunčeta objavili su pripadnici Udruženja "ZooPlanet" iz Niša koji su preuzeli brigu na sebe.

Malu ženku, staru svega nekoliko dana, uočio je inženjer "Srbijašuma" tokom redovne kontrole terena, nakon što je životinja provela dve noći zaglavljena u šiblju, izložena niskim temperaturama i bez majčine nege.

Iako je sama činjenica da je jedno tako krhko, nedužno biće završilo u nimalo naivnoj situaciji dovoljno potresna, teši činjenica da je sada u bezbednim rukama.

Dodatno, fotografije samog pronalaska i spasavanja ulivaju još malo nade da će sa mladunčetom sve biti u redu i da će se lepo oporaviti.

Podsetimo, ždrebe staro svega nekoliko dana našao je šumarski inženjer Ivan Marić, upleteno u granje i gotovo smrznuto. Zajedno sa kolegom, nosio ga je više od sat vremena do automobila.

"Ždrebe je sada na sigurnom, ali je i dalje u rizičnom stanju. Volonteri ga utopljavaju i hrane na svaka dva sata, a za njegovo zbrinjavanje potrebno je specijalno mleko", predočeno je.