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Večeras, 20. oktobra, od 19.45 ekskluzivni gost Kurir televizije i emisije "Neispričano", autorke i voditeljke Jelene Pejović, je prof. dr Đuro Macut, premijer Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu.

Govoreći o radu Vlade i odlukama donetim tokom njenog mandata, Macut je istakao da je cilj brojnih zakonskih rešenja bio da se građanima olakša svakodnevni život i omogući bolja perspektiva.

"Mi smo stvarno jako puno radili da poboljšamo ljudima život. Puno zakonskih rešenja, puno odluka doneto je zapravo da se ljudima omogući lakši život, da reše neke svoje probleme ili da na neki način vide svoju bolju perspektivu", poručio je Macut.

Pogledajte u videu delić ekskluzivnog razgovora, a šta je još Đuro Macut otkrio, saznajte večeras od 19.45 na Kurir televiziji, u emisiji "Neispričano"!

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"PUNO SMO RADILI DA GRAĐANIMA POBOLJŠAMO I OLAKŠAMO ŽIVOT" Ekskluzivan gost emisije "Neispričano" večeras od 19.45 je prof. dr Đuro Macut (VIDEO) Izvor: Kurir televizija

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Ekskluzivni gost Kurir televizije i emisije “Neispričano” autorke i voditeljke Jelene Pejović je prof. dr Đuro Macut Izvor: kurir televizija