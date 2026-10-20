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Nove investicije, razvoj infrastrukture i unapređenje zdravstvene zaštite bili su u fokusu obraćanja Aleksandra Vučića u Kruševcu, gde je najavio rekonstrukciju Opšte bolnice, završetak druge deonice obilaznice, izgradnju mosta i nove sportske hale. Govorio je i o ekonomskom napretku grada, ali i o političkim prilikama u Evropi i Srbiji, studentskim blokadama i ulozi stranih aktera, a posebno se osvrnuo na stavove austrijskog aktiviste Gintera Felingera, kojeg je javno pozvao na debatu.

Gosti koji su analizirali ove teme za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji bili su Nikola Belić, urednik političke rubrike u Politici i Nina Kuburović, kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Kako je voditeljka "Redakcije", Ivana Iljin, istakla, zdravstvo je jedno od ključnih pitanja u planovima za unapređenje kvaliteta života građana, a u fokusu su dostupnost terapija, lečenje retkih bolesti i uvođenje novih lekova. Govoreći o najavljenim merama, Aleksandar Vučić istakao je ulaganja u zdravstveni sistem, ali i planove za proširenje dostupnosti pojedinih usluga, uključujući i stomatološku zaštitu.

- Tako je, i to je odgovorna politika, i to je svima nama važno. Možemo slobodno da govorimo o različitim kategorijama stanovništva - penzionerima, mladima, ženama, samohranim majkama i socijalno ugroženim građanima. Taj program za zdravstvo je, slobodno mogu da kažem, ključan program za našu zemlju. Vidimo da Aleksandar Vučić, budući premijer i naša vlada veoma odgovorno pristupaju programima koji treba da zaštite i mlađe i starije generacije, uključujući i penzionere. Neretko vidimo da Vučić, kada ode u manja mesta, sela i opštine, razgovara sa građanima u neformalnoj atmosferi. Koliko puta smo mogli da čujemo da mu neka samohrana majka ili član porodice kaže: "Ali vi ste nama spasili život, našem detetu." Takve stvari ne mogu da se odglume niti da se nameste - rekla je Kuburović.

Nina Kuburović Foto: Kurir Televizija

Gde je konkretan plan za zdravstvo?

Osvrnula se na predizborna obećanja i ukazala na pitanja koja, prema njenom mišljenju, ostaju otvorena kada je reč o zdravstvenoj politici.

- To je veoma važno i na tome treba insistirati. Moram da kažem da sam zaista ponosna na plan i program koji je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predstavila na ovim izborima. Kada govorimo o kampanji, ne radi se samo o predizbornim obećanjima. Treba pogledati šta je sve urađeno u prethodnih 14 godina kada je reč o zdravstvu, ali i šta tek treba da bude urađeno. Posebno mi je važna poruka iz poslednjeg spota, kada predsednik kaže: "Vi znate da ja kada obećam nešto, ja to i uradim." Rezultati su tu da pokažu da li je to zaista tako. Moram da se osvrnem i na takozvanu studentsku, odnosno blokadersku listu. Zanimljivo je koliko se lekara nalazi na toj listi. Kada se predstavljaju kao elita, intelektualci i stručnjaci, često ističu da su lekari. Međutim, da li smo u prethodna dva meseca, otkako je njihova lista predstavljena, čuli da su njihovi lekari govorili o konkretnom planu i programu za zdravstvo? Pogledajte njihovog prvog kandidata na listi, gospodina Srdanovića. Da li je on ikada izneo konkretne predloge? Čuli smo nekoliko rečenica o nekim fazama, ali to nije dovoljno - objasnila je.

Vodteljka emisije je podsetila da je tokom obraćanja u Kruševcu, Aleksandar Vučić govorio o ulaganjima u zdravstveni sistem, najavivši rekonstrukciju Opšte bolnice, projekat vredan 4,8 milijardi dinara. Belić se osvrnuo i na ekonomski razvoj grada, uporedivši prosečnu platu iz 2014. godine sa današnjom, a kao jedan od primera privrednog napretka naveo je kompaniju Kromberg i Šubert, koja zapošljava oko 4.000 radnika.

- Da navedem samo jedan primer - Kruševac. Slično se dogodilo i u drugim gradovima Srbije: plate su višestruko porasle, a dovode se i nove fabrike. Najvažnije je što se i u budućnosti insistira na tom rastu. Ovo nije kraj. Kada je reč o zdravstvu, zanimljivo mi je što su pomenuti i stomatološki pregledi, koji su ukinuti 2006. godine. Žao mi je što to moram da izgovorim, ali nazivati pristalice vlasti "krezubom Srbijom" uvreda je za veliki deo građana Srbije. Zamislite tu simboliku - neko ko je ukinuo stomatološke usluge danas tako naziva one koji žele da ih vrate. To je zaista suprotno od realnosti i pokazuje koliko je važno da govorimo o konkretnim merama i njihovom značaju za građane - kaže on.

Nikola Belić, novinar Politike Foto: Kurir Televizija

- Kada je reč o zdravstvu, fascinantan mi je sveobuhvatan plan ulaganja. Govorimo o milijardama evra, obnovi bolnica i zapošljavanju lekara. Mogli bismo ceo dan da nabrajamo šta je urađeno u različitim gradovima, uključujući i manja mesta. Mogli bismo ceo dan da govorimo o tome šta je urađeno širom Srbije, čak i u manjim mestima. Možda je jedna od najvažnijih stvari to što se vodi računa o ravnomernom razvoju svih delova Srbije. Na to treba obratiti pažnju - od severa do krajnjeg juga zemlje postoje planovi za različite gradove, mesta i naselja. Verujem da će sve to biti ostvareno - za Kurir televiziju, zaključio je Belić.

02:30 "GDE JE KONKRETAN PLAN ZA ZDRAVSTVO?" Nina Kuburović prozvala lekare sa tzv. studentske liste - Evo kakvi su ciljevi za naredni period Izvor: Kurir televizija

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