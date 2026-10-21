Slušaj vest

Saobraćaj na putevima u Srbiji od jutros je umerenog intenziteta, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Usporena vožnja očekuje se na deonicama na kojima su u toku radovi.

Tokom dana biće dobri uslovi za vožnju. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju i do 10 sati prilikom izlaza iz Srbije.

(Kurir.rs)

Ne propustiteDruštvoŠLEPERI NA BATROVCIMA ČEKAJU 9 SATI: Vidljivost i uslovi za bezbedno putovanje najbolji su od 10 do 17 sati
Gornji Milanovac (2).jpeg
DruštvoAMSS: Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju sedam sati na izlaz
Batrovci
SrbijaAMSS IZNEO PRESEK STANJA TOKOM VEČERI Na naplatnim stanicama bez zadržavanja, kamioni na Batrovcima čekaju 6 sati
shutterstock_207169948.jpg
DruštvoVozači, oprez! AMSS: Kiša i vlažni kolovozi u brdsko-planinskim predelima, kamioni na Batrovcima čekaju 7 sati
WhatsApp Image 2026-10-11 at 17.57.36.jpeg