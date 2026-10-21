Društvo
AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni na Batrovcima čekaju 10 sati
- Saobraćaj na putevima u Srbiji jutros je umerenog intenziteta, a usporena vožnja očekuje se na deonicama gde su radovi.
- Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima nema zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci pri izlazu čekaju i do 10 sati.
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Saobraćaj na putevima u Srbiji od jutros je umerenog intenziteta, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Usporena vožnja očekuje se na deonicama na kojima su u toku radovi.
Tokom dana biće dobri uslovi za vožnju. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju i do 10 sati prilikom izlaza iz Srbije.
(Kurir.rs)
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