Sledeće nedelje slavimo Svetu Petku! Evo da li se sprema posna ili mrsna trpeza - Ovo mora da bude na stolu
- Posna ili mrsna trpeza zavisi od crkvenog kalendara, a ne samo od svetitelja, pa su u mrsne dane dozvoljeni meso, jaja i mlečni proizvodi.
Sveta Petka obeležava se 27. oktobra, a ove godine praznik pada u utorak. Kako nije vreme višednevnog posta niti su sreda ili petak, slavska trpeza može biti mrsna.
Mnogi domaćini već planiraju jelovnik i pripremaju dom za jednu od najpoštovanijih svetiteljki među pravoslavnim vernicima. Prepodobna mati Paraskeva, u narodu poznata kao Sveta Petka, posebno je poštovana među ženama, a vernici joj se obraćaju molitvama za zdravlje, utehu i pomoć.
Zašto slava nije svake godine ista?
Posna ili mrsna trpeza određuje se prema crkvenom kalendaru, a ne samo prema imenu svetitelja. Kada slava pada u vreme posta ili u sredu i petak, priprema se posno, uz izuzetke predviđene kalendarom. U mrsne dane dozvoljena je mrsna hrana.
Zato se Sveta Petka 2026. godine može proslaviti uz meso, jaja i mlečne proizvode. Domaćini koji žele mogu pripremiti i posna jela.
Najvažnije nije koliko je bogata trpeza
Slavski kolač, žito, vino i sveća, uz molitvu i okupljanje porodice, čine srž proslave. Posluženje se prilagođava mogućnostima domaćina slava je prilika za zajedništvo, a ne nadmetanje.
Kurir.rs/ bella k1 info