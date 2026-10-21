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Sveta Petka obeležava se 27. oktobra, a ove godine praznik pada u utorak. Kako nije vreme višednevnog posta niti su sreda ili petak, slavska trpeza može biti mrsna.

Mnogi domaćini već planiraju jelovnik i pripremaju dom za jednu od najpoštovanijih svetiteljki među pravoslavnim vernicima. Prepodobna mati Paraskeva, u narodu poznata kao Sveta Petka, posebno je poštovana među ženama, a vernici joj se obraćaju molitvama za zdravlje, utehu i pomoć.

Zašto slava nije svake godine ista?

Posna ili mrsna trpeza određuje se prema crkvenom kalendaru, a ne samo prema imenu svetitelja. Kada slava pada u vreme posta ili u sredu i petak, priprema se posno, uz izuzetke predviđene kalendarom. U mrsne dane dozvoljena je mrsna hrana.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

Zato se Sveta Petka 2026. godine može proslaviti uz meso, jaja i mlečne proizvode. Domaćini koji žele mogu pripremiti i posna jela.

Najvažnije nije koliko je bogata trpeza

Slavski kolač, žito, vino i sveća, uz molitvu i okupljanje porodice, čine srž proslave. Posluženje se prilagođava mogućnostima domaćina slava je prilika za zajedništvo, a ne nadmetanje.