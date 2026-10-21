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Iako su postale neizostavan deo naše svakodnevice, nepravilno rukovanje eksternim baterijama može izazvati ozbiljne posledice opasne i po život. Podsetimo, kao uzrok nedavnog požara u stambenoj zgradi u Surčinu navedena je upravo eksplozija eksterne baterije, dok je na letu iznad Indije, zbog eksplozije prenosive baterije, avion morao hitno da promeni pravac.

Šta kaže struka, ko i kako može da rukuje ovim baterijama i šta je najopasnije za emisiju "Redakcija" govorio je Aleksandar Krstić, šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije.

- Da, lepo ste to napravili u uvodu, jer je početak grejne sezone period godine kada beležimo povećan broj požara na građevinskim objektima. Međutim, kada su u pitanju eksterne baterije, one ne biraju ni godišnje doba ni deo godine. One predstavljaju realnu opasnost. Ono što želim da kažem jeste da ne smemo da uplašimo građane i stvorimo utisak da su požari izazvani eksternim baterijama svakodnevna pojava. One mogu da izazovu problem, ali važno je da budemo svesni rizika, a da pritom ne stvaramo nepotrebnu paniku. Pre svega, ono na šta stalno apelujemo, kako ja lično tako i Sektor za vanredne situacije, jeste da građani ne ostavljaju uređaje bez nadzora. To se odnosi i na eksterne baterije i na punjače - upozorio je Krstić.

Aleksandar Krstić, Šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice SVS Foto: Kurir Televizija

Evo na šta treba obratiti pažnju ako punite bateriju tokom noći

Stručnjak za vanredne situacije upozorio je na rizike prilikom punjenja telefona i eksternih baterija i ukazao na važnost pravovremene reakcije.

- Svima nam je lakše da tokom noći napunimo telefon ili eksternu bateriju, dok smo neaktivni, kako bismo narednog dana, bilo da idemo na posao ili putovanje, imali sve spremno. Međutim, to može da bude opasno jer i punjači i baterije mogu da izazovu probleme. Najčešće su problem upravo baterije, bilo da je reč o onima u telefonima ili o eksternim baterijama. Može da dođe do kratkog spoja, što može da izazove ozbiljne posledice. Kada se takav problem dogodi tokom noći, često ga primetimo veoma kasno, što može biti opasno. Ako primetimo da se baterija pregreva ili da je došlo do problema, važno je da reagujemo. Moramo da vodimo računa da je baterija veoma vrela i da je ne dodirujemo golim rukama. Ako je bezbedno da to učinimo, treba je udaljiti od okruženja u kojem se nalazimo i premestiti na terasu ili neko drugo bezbednije mesto - objasnio je.

Krstić je ukazao na značaj preventivnih mera i objasnio zašto je važno da se punjenje uređaja nadzire kako bi se na vreme uočila moguća opasnost.

- Preventiva je uvek ključna. Treba da preduzimamo mere kako ne bi došlo do ovakvih situacija. Na primer, telefone možemo da dopunimo u kancelarijama, a danas imamo i veliki izbor punjača za automobile koje možemo da koristimo tokom vožnje na posao ili sa posla. Važno je da punimo baterije onda kada možemo da kontrolišemo situaciju i pratimo proces punjenja, odnosno da uređaje ne ostavljamo bez nadzora. Kao što sam rekao, veliki deo problema nastaje zbog takozvane kasne dojave. Mi, vatrogasci i spasioci, često dobijemo informaciju tek kada građani kasno primete da postoji problem, odnosno da se baterije pregrevaju ili počinju da se pale. Zato je važno da uređaje punimo u vreme kada smo budni i kada možemo da pratimo šta se dešava, kako bismo sprečili ovakve situacije - za Kurir televiziju, rekao je Krstić.

02:39 NE OSTAVLJAJTE TELEFON I EKSTERNU BATERIJU DA SE PUNE TOKOM NOĆI! Vatrogasac za Kurir TV otkrio na šta treba obratiti pažnju: "Ne dodirujte je golim rukama" Izvor: Kurir televizija

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