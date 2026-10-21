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Prvi sat nakon buđenja obično provodimo na "autopilotu" - brzo popijemo kafu, doručkujemo s nogu i jurimo iz stana. Mnogi nisu svesni da ti postupci, tek što otvorimo oči, mogu značajno da utiču na krvni pritisak, nivo šećera u krvi i naš unutrašnji biološki sat.

Doktor Vasilij Eliopulos, lekar urgentne medicine, izdvojio je pet jednostavnih jutarnjih navika koje direktno jačaju kardiovaskularno zdravlje. Umesto komplikovanih režima, reč je o malim, svesnim koracima koji se lako uklapaju u svakodnevicu moderne žene.

1. Izađite napolje i uživajte u jutarnjem svetlu

Dr Eliopulos savetuje da u roku od 30 minuta nakon buđenja izađete na dnevno svetlo. Jutarnje sunce pomaže da se reguliše cirkadijalni ritam, odnosno naš unutrašnji sat koji upravlja snom, budnošću i hormonskim balansom. Umesto da odmah posegnete za telefonom i proverite vesti ili poruke, mnogo je zdravije da počnete dan tako što ćete nekoliko minuta provesti na svežem vazduhu.

2. Odložite prvu šoljicu kafe

Iako se ne treba odricati jutarnje kafe, stručnjaci savetuju da sačekate oko 90 minuta nakon buđenja pre nego što je popijete. Razlog leži u tome što telo prirodno luči hormone važne za budno stanje u prvom satima jutra, a kofein može suviše da pojača taj stimulativni efekat. Najvažnije je da osluškujete svoje telo i obratite pažnju na to kako kofein utiče na vaš puls, san i pritisak.

3. Neka doručak bude više od brzih ugljenih hidrata

Umesto peciva ili brzih šećera koji izazivaju nagle skokove glukoze u krvi, preporuka je da jutro započnete unosom proteina. Jaja, grčki jogurt, tofu ili biljni proteini u kombinaciji s vlaknima (poput ovsenih pahuljica ili integralnih žitarica) obezbeđuju stabilnu energiju i drže vas duže sitim, što omogućava zdrav metabolizam i štiti krvne sudove.

4. Odvojite 10 minuta za jutarnju šetnju

Fizička aktivnost ne mora da znači naporan trening u zoru. Čak i brza desetominutna šetnja pomaže mišićima da iskoriste glukozu i prekida duže periode sedenja. Redovno kretanje umerenog intenziteta dugoročno je rešenje za kontrolu krvnog pritiska, zdrav nivo holesterola i dobru kondiciju srca. Ključ je u doslednosti - kratka šetnja koju obavite svakog jutra znatno je vrednija od ambicioznih planova koji traju svega nekoliko dana.

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5. Hidratacija pre bilo čega drugog

Pre prve kafe ili obaveza, preporučuje se da popijete čašu vode kako biste nadoknadili tečnost izgubljenu tokom noći. Voda vraća ravnotežu organizmu i priprema digestivni trakt za novi dan. Naravno, količinu prilagodite svojim potrebama, ali imajte na umu da je čaša vode na prazan stomak jedan od najlakših zdravih rituala koje možete da usvojite.