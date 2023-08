OVO SU SIMPTOMI DA STE PRETERALI S KOLIČINOM KAFE: Kofein može biti dobar za nas, ali ako primetite da vam se ovo dešava pazite se

Za mnoge od nas kofein je neophodan kako bi se razbudili i dobili energetski bust za početak dana. Međutim, prevelika količina kofeina dnevno negativno utiče na vaš organizam.

Postoje znakovi i simptomi koji mogu da ukažu da ​​je vaš unos kofeina prekomeran.

foto: Shutterstock

Kofein nije nužno loš za nas, kako objašnjava Šona Vilkinson, vodeći nutricionist u "Dr.Vegan".

Međutim, ona dodaje da razgovor o kofeinu još uvek traje u zdravstvenoj i medicinskoj zajednici, pri čemu neki sugerišu da je to važan deo naše svakodnevne ishrane, a drugi sugerišu da bi bilo dobro da ga izbegavamo.

Nesanica

"Možda najasniji znak da ste previše kofeina je nemogućnost utonuća u san. Kofein je stimulans koji može odloži vreme vašeg unutrašnjeg sata, ostavljajući vaš mozak potpuno budnim dok je vaše telo spremno za spavanje", kaže nutricionistkinja.

Kada na kraju ipak zaspite, studije su pokazale da kofein takođe utiče na kvalitet sna, ostavljajući vas umornim i nemirnim kada se probudite.

foto: Printscreen / YouTube

Anksioznost i nemir

"Kofein je stimulans centralnog nervnog sistema, što znači da može da utiče na ravnotežu neurotransmitera u vašem mozgu i da doprinese osećaju anksioznosti i nemira. Ako ste za početak anksiozna osoba, kofein će verovatno pogoršati ove osećaje s obzirom na povećanu energiju koju daje vašem mozgu", otkriva.

Ako se borite s osećajem nemira ili anksioznosti, izbacivanje kofeina je odlično mesto za početak.

Mišićni tremor i trzaji

S obzirom na to da kofein stimuliše nervni sistem i pojačava nervnu aktivnost, nije neuobičajeno da doživite drhtanje mišića i trzaje nakon konzumiranja posebno velike doze.

foto: Shutterstock

"Ovi trzaji su najčešći u rukama i kapcima, ali se mogu javiti bilo gde po telu", kaže.

Problemi sa stomakom

Možda vam je poznata iznenadna potreba za nuždom nakon ispijanja kafe.

"To je zato što kofein ima blagi laksativni efekat kada se konzumira, što često dovodi do grčeva u stomaku ili nelagodnosti. Kofein takođe uzrokuje da vaše telo poveća proizvodnju kiseline u vašem želucu, što može dovesti do drugih neugodnih simptoma kao što su refluks kiseline ili gorušica", dodaje.

Iritacija kože

Neki ljudi su zapravo alergični na kofein.

"Simptomi ove specifične alergije uključuju osip koji svrbi i sastoji se od crvenih kvržica, oticanja usana i jezika, a u nekim slučajevima i koprivnjače. Zapamtite da neki kozmetički brendovi koriste kofein kao sastojak u raznim kremama i serumima pa uvek proverite etiketu", dodaje.

foto: Printscreen / YouTube

Promene raspoloženja

Kofein takođe može uticati na vaše raspoloženje, što dovodi do promena raspoloženja i razdražljivosti.

"Budući da utiče na vaš centralni nervni sistem, može povećati oslobađanje ekscitatornih neurotransmitera poput dopamina, što vam daje početno podizanje pre nego što izazove krah u vašem raspoloženju kada kofein nestane", dodaje.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

01:09 Tiha kafa kod Džanga