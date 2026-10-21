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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu policijski službenici PU za grad Kraljevo uhapsili su M.A. iz Vrnjačke Banje zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uredjenja i planova za učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra, saznaje Kurir.

Policija je prethodno izvršila pretres objekata i vozila osumnjičenog.

Podsetimo, jutros je na teritoriji Novog Sada otpočela akcija hapšenja kriminalne grupe na čelu sa narko dilerom koji je planirao da na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra, sa 80 huligana dođe u Beograd kako bi pravili haos na ulicama!

Dobro obavešteni izvor za naš portal otkriva, da je njihov plan bio da u Beogradu pale automobile, hvataju ćacije, da im otimaju novac, da bacaju molotovljeve koktele sa skutera i na drugi način izazivaju nasilje pa čak i da se sukobe sa policijom.