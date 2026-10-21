NEVIĐENA SRAMOTA U PROGRAMU UŽIVO! Srdanović kolutao očima na spominjanje Ustava Srbije (VIDEO)
- Ilija Srdanović je tokom gostovanja na RTV kolutao očima na pomen Ustava Srbije.
- Na udaru je i zbog izbegavanja TV duela sa Aleksandrom Vučićem, uz obrazloženje da je tada imao 'mnogo važnija posla'.
Novi politički ispad blokadera zabeležen je tokom gostovanja Ilije Srdanovića na Radio-televiziji Vojvodine. Prvi na takozvanoj "studentskoj listi" pokazao je otvoreno nepoštovanje prema najvišem pravnom aktu države tako što je kolutao očima na sam pomen Ustava Republike Srbije.
Pored kolutanja očima na pominjanje onog što piše u Ustavu Srbije, što jasno oslikava njegov odnos nepoštovanja prema pravnom poretku, Srdanović se našao na udaru kritika i zbog izbegavanja TV duela sa nosiocem liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandrom Vučićem.
Odbijanje direktnog sučeljavanja argumenata pravdao je izgovorom da je u tom trenutku imao "mnogo važnija posla"
Ovakvim izbegavanjem duela pokazao je nedostatak političke hrabrosti i nespremnost za preuzimanje odgovornosti, čime se ponovo otvara pitanje njegovih sposobnosti za vođenje državnih poslova.
(Kurir.rs)