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Izbor novog automobila danas podrazumeva mnogo više od odluke o marki, boji i dizajnu. Koliko vremena provodimo u gradskoj gužvi, koliko često putujemo van grada, da li imamo mogućnost punjenja kod kuće i koliko želimo da izdvajamo za svakodnevnu vožnju – sve su to pitanja koja utiču na konačnu odluku. A kada se na jednom mestu nađe više od 80 modela, lakše je sagledati mogućnosti i uporediti različita rešenja.

Upravo to donosi Galerija automobila Srbije 2026, koja se do 25. oktobra održava u Galeriji Beograd. Posetioci mogu da upoznaju najnovije modele, zavire u njihovu unutrašnjost, razgovaraju sa predstavnicima brendova i zakažu test vožnju odabranih automobila. Među njima su i modeli koji pokazuju koliko se brzo menja način na koji razmišljamo o mobilnosti.

Hibrid kao saveznik u svakodnevnoj vožnji

Za vozače koji žele da smanje potrošnju, a pritom ne žele da zavise od infrastrukture za punjenje, hibrid može da bude zanimljivo rešenje. Ovakvi automobili kombinuju motor sa unutrašnjim sagorevanjem i električni pogon, ali se konkretna tehnologija razlikuje od modela do modela.

Na Galeriji automobila Srbije 2026 među modelima koje vredi pogledati nalaze se Toyota Yaris Cross, Toyota C-HR i RAV4, kao i MG ZS Hybrid+ i MG HS Hybrid+. Svaki od njih donosi drugačiji pristup porodičnim potrebama, dimenzijama i svakodnevnoj upotrebi.

Posebnu pažnju privlači i Geely Starray EM-i, model sa plug-in hibridnom tehnologijom. Za razliku od klasičnog hibrida, plug-in verzija može da se puni spolja i da određene relacije prelazi na električni pogon, u zavisnosti od napunjenosti baterije i uslova vožnje.

Za one koji razmatraju hibrid, važno je da pre kupovine razumeju razliku između klasičnog i plug-in sistema, kao i da razmisle o sopstvenim navikama. Automobil koji se svakodnevno koristi za kraće gradske relacije ima drugačije potrebe od onog koji često prelazi velike kilometraže na autoputu.

1/33 Vidi galeriju BENZIN, HIBRID ILI STRUJA: Koji automobil odgovara vašem životu? Pronađite odgovor na Galeriji automobila Srbije 2026! Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Električni automobili više nisu samo pogled u budućnost

Električna mobilnost sve je vidljiviji deo automobilske ponude, a Galerija automobila Srbije 2026 pruža priliku da se različiti modeli sagledaju izbliza – od kompaktnih vozila namenjenih urbanom okruženju do većih automobila za svakodnevne i porodične potrebe.

Među izloženim modelima su BYD Dolphin Surf i ATTO 3 Evo, Škoda Elroq i Enyaq, Mazda CX-6e, kao i Leapmotor B10 Design i B03X Design Pro Max BEV. Njihove različite dimenzije, dizajnerski pristupi i koncepti pokazuju da električni automobil danas ne podrazumeva samo jedan tip vozila ili jednu ciljnu grupu.

Mazda CX-6e posebno je zanimljiva jer je na manifestaciji predstavljena kao premijera, dok je Leapmotor B03X Design Pro Max BEV još jedan od noviteta koji privlače pažnju posetilaca zainteresovanih za električnu mobilnost.

Ipak, pri izboru električnog automobila nije dovoljno gledati samo dizajn ili deklarisani domet. Treba razmotriti gde će se vozilo puniti, koliko kilometara prelazite dnevno, koliko često putujete na duže relacije i kakve su mogućnosti punjenja na vašim uobičajenim rutama. Kada se ti faktori poklope sa potrebama vozača, električni automobil može da postane veoma praktičan deo svakodnevice.

A šta ako i dalje verujete u klasičan pogon?

Benzinski i dizel automobili i dalje imaju svoje mesto, posebno kod vozača kojima su važni poznat način korišćenja, fleksibilnost na dužim putovanjima i jednostavno planiranje puta bez razmišljanja o punjenju baterije.

Na manifestaciji se mogu razgledati i modeli poput Opel Corse, Hyundai i30, Renault Captura i Volkswagena T-Roc, kao i brojni drugi automobili različitih kategorija. Važno je, međutim, proveriti konkretnu motorizaciju i opremu svakog modela, jer se pojedini modeli nude u više pogonskih verzija.

Za neke vozače pravi izbor biće kompaktan automobil za grad, za druge prostraniji SUV, a za treće model koji podjednako dobro odgovara svakodnevnim obavezama i putovanjima. Zato je korisno da se odluka ne donosi samo na osnovu specifikacija, već i prema tome kako se automobil uklapa u stvarne potrebe.

Najbolji izbor počinje pravim pitanjima

Koliko košta automobil samo je deo računice. Na ukupne troškove vlasništva utiču i potrošnja ili cena energije, održavanje, osiguranje, način korišćenja i eventualni troškovi instalacije punjača. Zbog toga je pre kupovine važno sagledati celu sliku, a ne samo početnu cenu.

Galerija automobila Srbije 2026 omogućava da na jednom mestu uporedite različite koncepte i razgovarate sa predstavnicima brendova o karakteristikama modela koji vas zanimaju. A ako neki automobil privuče vašu pažnju, možete da se raspitate i o mogućnosti test vožnje – jer je sasvim drugačiji osećaj kada automobil vidite izbliza, sednete za volan i upoznate ga kroz vožnju.

Vaš sledeći automobil čeka da ga upoznate

Benzin, hibrid ili struja? Ne postoji odgovor koji važi za svakoga. Najbolji automobil je onaj koji odgovara vašim navikama, budžetu i planovima – bilo da tražite praktično vozilo za grad, porodični SUV ili model koji donosi drugačije iskustvo vožnje.

Galerija automobila Srbije 2026 održava se do 25. oktobra, svakog dana od 10 do 22 časa, u Galeriji Beograd. Ulaz je besplatan.

Dođite da izbliza upoznate više od 80 izloženih modela, uporedite različite tehnologije i pronađete automobil koji najbolje odgovara vašem životu.