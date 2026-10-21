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Lider SNS-a Miloš Vučević oštro je reagovao na intervju koji je crnogorski portal "E" uradio sa nosiocem Studentske listeIlijom Srdanovićem, ocenivši da iza ovog medijskog nastupa stoji direktan pokušaj političko-kriminalnih klanova iz Crne Gore da utiču na političke prilike u Srbiji.

- Televizija i portal "E" u Crnoj Gori su glasila pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića. Njihova uređivačka politika počiva na učenjima komitske ideologije koja je isključiva, agresivna i duboko antisrpska. Sve vreme se uključuju u kampanju koja se odvija u Srbiji, otvoreno na strani tzv. Studentske liste. Vrhunac njihove propagande jeste intervju koji su napravili sa nosiocem tzv. Studentske liste. Ilija Srdanović je etnički Srbin, koji to ne želi da bude. On se nacionalno izjašnjava kao Crnogorac. Nije slučajno što je baš on na čelu Studentske liste - naveo je Vučević na Iksu.

Kako je rekao, reč je o projektu političko-kriminalnih klanova u Crnoj Gori koji žele da na čelo Vlade Srbije instaliraju svog čoveka!