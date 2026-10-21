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Aleksandar Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", sastao se sa članovima međunarodne delegacije "Tracks to the Future", koja je na osamnaestodnevnom putovanju vozom krenula iz Duizburga u Nemačkoj ka kineskom gradu Sijanu.

Ovo putovanje povezuje evropske i azijske centre privrede, politike, nauke i kulture, otvarajući prostor za razmenu iskustava, ideja i jačanje međunarodne saradnje.

- Uveren sam da ćemo nakon izbora nastaviti da gradimo i razvijamo Srbiju, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra, u današnjem obraćanju zvanicama na vrhu Kule Beograd u Beogradu na vodi, inače najviše zgrade u ovom delu jugoistočne Evrope.

- Ovo je nešto na šta smo veoma ponosni, ovo je najviši neboder u ovom delu sveta, u jugoistočnoj Evropi, 162 metra, a izgradićemo još viši relativno skoro, rekao je i dodao:

01:41 Vučić u Kuli Beograd u Beogradu na vodi Izvor: kurir televizija

- To je ono što smo radili od 2016. a sad je postala prelepa promenada na obali reke Save i najpopularnije mesto u Beogradu ali i čitavom regionu!

- Nadam se da ćemo nastaviti s ovim poslom, u nedelju imamo izbore, biće teško, pobednik je nepoznat do kraja izbora. Veoma sam oprezan, za razliku od mnogih drugih političara koji se hvališu kako će lako da pobede što nije slučaj sa mnom, u nedelju ćemo videti rezultate, poručio je Vučić koji se danas sreo s međunarodnom delegacijom "Tracks to the Future" (Forum na šinama) koja danas boravi u Beogradu.

Inicijativa "Tracks to the Future" okuplja istaknute predstavnike međunarodne političke, diplomatske, poslovne i akademske zajednice, investitore i stručnjake, sa ciljem jačanja ekonomskog povezivanja Evrope i Azije, međunarodne saradnje i uspostavljanja novih partnerstava.

Među učesnicima su Armen Sarkisjan, bivši predsednik i premijer Jermenije, Filip Resler, bivši vicekancelar Nemačke, kao i predstavnici vodećih evropskih kompanija, finansijskih institucija i akademske zajednice, ali i osnivač i predsednica međunarodne organizacije "Global Neighbours" Jovanka Porše (Porsche).

"Izgledaš sjajno i - podmladio si se"

Posle obraćanja bilo je vremena i za druženje sa zvanicama pa se Vučić sreo i sa starim znancem.

Od Armena Sarkisjana, bivšeg predsednika i premijera Jermenije, dobio kompliment ne samo da odlično izgleda nego da se i podmladio na šta je rekao da sumnja da bi to i njegova majka rekla.

"Čak ni moja rođena majka to ne bi rekla", rekao je Vučić, što je nasmejalo okupljene.

01:03 Vučić u Kuli Beograd u Beogradu na vodi 2 Izvor: Kurir televizija