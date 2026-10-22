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Vreme narednih dana prema izveštaju RHMZ-a biće promenljivo oblačno i svežije. U četvrtak u svim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima, koji kasno posle podne i uveče u južnim predelima mogu biti i izraženiji.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u četvrtak nas očekuje umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, uz mestimičnu kišu. Pre podne padavine se očekuju uglavnom na severu, istoku i jugoistoku Srbije, dok će se posle podne i uveče proširiti i na ostale krajeve, gde su mogući i lokalni pljuskovi.

- Južni i jugoistočni vetar biće u postepenom skretanju na slab i umeren, a na severu Srbije i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 10 do 15 °C, a najviša od 15 °C na severu i zapadu do 23 °C na jugoistoku Srbije - saopštio je RHMZ.

Jutra sveža

Od petka do nedelje jutra sveža, ponegde i hladna, naročito u subotu kada je na jugu Srbije moguća lokalna pojava slabog mraza.

Foto: Marko Karović

- Tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom uglavnom u intervalu od 14 do 20 °C, a samo je još u petak ujutro na jugu i istoku Srbije, uz oblačnije vreme, ponegde moguća slaba kiša. U ponedeljak novo prolazno naoblačenje s kišom uz manji pad temperature, dok se u utorak i sredu slabe padavine očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima - navodi RHMZ.

Nove padavine

U petak kiša se očekuje još ujutru i pre podne ponegde na istoku i jugu zemlјe. Za vikend kratkotrajna stabilizacija, a početkom sledeće sedmice nove padavine.

Padavine u Srbiji počeće u jutarnjim časovima i zahvatiće severne i centralne delove zemlje. Na području Beograda padavine će najviše biti prisutne u 11h (Vreme & Radar), tokom dana sledi smirivanje padavina do večernjih časova, dok se kišni oblaci premestiti u južne delove zemlje.

Foto: Marko Karović

Vremenska prognoza za 30 dana

Pad temperature u Srbiji očekuje se posle 22. oktobra kada će dnevne temperature sa 22 stepena pasti na maksimalne dnevne oko 17 stepeni, dok će se noćne kretati oko 5 stepeni Celzijusovih.

Kraj oktobra i početak novembra, prema trenutnoj projekciji RHMZ-a, biće bez padavina ili sa povremenim padavinama i lokalnim pljuskovima. Početak novembra pa sve do sredine biće postepeniji pad temperatura, najniže za novembar očekuju se oko 12 stepeni u toku dana i oko 3 stepena u toku noći.