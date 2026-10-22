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Vozači koji dobiju sudski poziv zbog saobraćajnog prekršaja mogli bi da izbegnu dugotrajno čekanje i deo propisane zabrane upravljanja vozilom sklapanjem sporazuma o priznanju prekršaja.

Kako objašnjava Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs, ova procedura uskoro bi trebalo da bude dostupna i putem interneta, bez odlaska u policiju.

Sporazum o priznanju prekršaja

On navodi da vozači koji dobiju sudski poziv zbog saobraćajnog prekršaja mogu da odu u policijsku jedinicu nadležnu za sklapanje sporazuma o priznanju prekršaja, umesto da čekaju odlazak na sud.

- Kaznene poene, nažalost, ne možete da izbegnete niti da smanjite, ali zabrana upravljanja, koja bi za prolazak kroz crveno svetlo, na primer, trajala tri meseca, može da bude skraćena na 30 dana. Znači, platite 25.000, kazna je od 20 do 40 hiljada, i dobijete 30 dana umesto 3 meseca. Ima i druga opcija: platite malo više, 30.000, i nema uopšte zabrane - kaže Regoda.

Željko Regoda Foto: TikTok

Regoda je najavio da bi u narednim nedeljama trebalo da bude objavljena informacija o mogućnosti sklapanja sporazuma o priznanju prekršaja putem interneta, čime bi vozači mogli da obave čitavu proceduru bez odlaska u policiju.

- Dakle, uopšte nećemo morati više da idemo u policiju, da tamo čekamo red, da popunjavamo nešto i tako dalje. Kada ova usluga zvanično bude omogućena, svako ko ima nalog na eUpravi i kvalifikovani elektronski sertifikat, moći će da pristupi linku pod nazivom "Sporazum o priznanju prekršaja" - navodi on i dodaje:

- Tu će videti sve prekršaje zbog kojih su protiv njega podnete prijave, i moći će da izabere onaj za koji želi da sklopi sporazum.