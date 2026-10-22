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Petar Gajić iz Čađavice preminuo je pod nerazjašnjenim okolnostima 2020. godine, a ispred njegove kuće nađeno je 30 vrednih ikona. Pored ikona, pronađeni su ordeni i zahvalnice koje je Gajić dobio tokom života, potvrdio je advokat Duško Tomić. Ove vrednosti dodatno su zakomplikovale pravnu borbu oko nasledstva imovine, vredne više od milion konvertibilnih maraka.

Kada je Gajić preminuo, pojavio se komšija od oko 20 godina i naveo kako mu je on testamentom sve zaveštao i to imovinu u visini od pola miliona evra.

Porodica Gajića u medijima je istakla da je krevet pokojnika bio zapaljen, a on nag prebačen u mrtvačnicu. Takođe, o telu u sanduku se navodno ništa nije znalo do dana sahrane, a kada je došao dan, porodici je bilo zabranjeno da sanduk otvori.

Advokat Tomić je istakao da će ikone, po završetku sudskog procesa, biti poklonjene Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u skladu sa željom pokojnika, prenosi portal televizije "BN". Prema njegovim rečima, testament kojim je Gajić imanje ostavio komšiji starom 22 godine osporava njegova ćerka jedinica. Ona tvrdi da je testament lažan, a posebno problematizuje okolnosti pod kojima je njen otac preminuo.

Foto: RTS Printscreen

Ćerka osporava testament

Ćerka Petra Gajića već godinama vodi pravnu borbu za poništenje testamenta, navodeći da je njen otac imovinu navodno ostavio mladom komšiji predstavljajući ga kao unuka, iako nisu u srodstvu. Posebno ukazuje na činjenicu da je testament potpisan sedam dana pre njegove smrti, pod uslovima koji izazivaju ozbiljne sumnje. Gajić, operisan od raka grla, nije bio u stanju da govori, iako se u dokumentu navodi da je glasno izjavio da prihvata testament.

Sudski proces otkrio je dodatne nepravilnosti. Testament nije sačinjen u advokatskoj kancelariji, kako je navedeno, već u kancelariji notarke. Advokat Tomić navodi da su ove činjenice dovoljne da se dokument ospori kao nevažeći.

Ćerka provela 13 godina u bolnici

Slučaj dodatno komplikuje teška životna situacija Gajićeve ćerke, koja već 13 godina boravi u neuropsihijatrijskoj bolnici u Sokocu, bez sudske odluke. Ostavši bez majke u najranijem detinjstvu, odrastala je uz oca, za kog tvrdi da joj je želeo obezbediti budućnost. Naime, Gajić je na zlatnoj pločici postavljenoj na crkvenoj ogradi upisao i njeno ime, što advokat Tomić smatra dokazom da je ćerka bila deo njegovog plana.

Protiv osoba koje su bile uključene u obradu slučaja podneta je krivična prijava. Ćerka i brat pokojnog Gajića optužuju pet lica, uključujući mrtvozornicu i pogrebnika, za prikrivanje stvarnog uzroka smrti i zloupotrebu položaja, pišu "Novosti".

Traži se ekshumacija i nova istraga

Porodica traži ekshumaciju posmrtnih ostataka i ponovnu obdukciju, jer smatraju da Gajić nije preminuo od raka grla, kako piše u zvaničnoj dokumentaciji. Svedoci navode da je njegovo telo pronađeno u kući, nago i u sumnjivim okolnostima, dok je kovčeg zatvoren bez prisustva mrtvozornika.

Uz tvrdnje o lažnom testamentu i neobjašnjenim okolnostima smrti, porodica Gajić veruje da će sud doneti odluku u korist ćerke jedinice. Velika imovina i vredne ikone, za koje je Petar Gajić želeo da budu darovane crkvi, i dalje čekaju pravdu.