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Vernici pravoslavne veroispovesti danas slave Svetog apostola Jakova, a prema narodnom verovanju žene danas treba da urade jednu stvar.

Sprska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog apostola Jakova Zavedejeva, koji je bio sin Zavedejev i brat Svetog apostola Jovana Bogoslova. Narodni običaji kažu da danas treba da oprostite "zlim jezicima", danas se prašta greh klevete.

Na poziv Isusa Hrista Jakov Zavedejev je ostavio ribarske mreže i oca, pa odmah pošao za Gospodom. Jedan je od trojice apostola kojima je Gospod otkrio najveće tajne, pred kojima se na planini Tavoru i preobrazio.

Zbog svoje vere, stradao je 45. godine u Jerusalemu. Mošti Svetog Jakova odnete su u Španiju, gde se i danas nalaze.

Sveti apostol Jakov propovedao je jevanđelje po raznim zemljama, i išao je do Španije. Po povratku iz Španije u Jerusalim, postao je Jevrejima strašan kao grom, jer je neustrašivo propovedao o Hristu Isusu da je istiniti Mesija, Spasitelj sveta.

Prema narodnim običajima, neudate devojke bi u ponoć trebalo da se umiju hladnom vodom, kako bi zaštitile telo od zlih duhova i obezbedile sebi zdravo potomstvo.