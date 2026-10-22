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Italijanski luksuz, prepoznatljiv dizajn i beskompromisne performanse ponovo su u centru pažnje domaće automobilske scene. Maserati GranCabrio i Grecale, dva modela koja su u unapređenom izdanju svetsku premijeru imala 18. juna ove godine, zvanično su stigla u Srbiju i dostupna su za kupovinu.

Noviteti za modelsku 2027. godinu donose osvežen dizajn, snažnije motore, unapređene tehnologije i još veće mogućnosti personalizacije. Njihov dolazak ima poseban značaj u godini kada Maserati obeležava 100 godina legendarnog Trozupca, simbola koji je postao sinonim za spoj sportskog karaktera i prestiža.

GranCabrio: spoj italijanskog luksuza i snage V6 Nettuno motora

Posebnu pažnju privlači Maserati GranCabrio, prestižni kabriolet sa četiri sedišta, koji u Srbiju stiže opremljen 3,0-litarskim V6 Nettuno motorom od 490 konjskih snaga. Zahvaljujući pogonu na sva četiri točka i vrhunskim performansama, ovaj model ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 3,9 sekundi i dostiže maksimalnu brzinu od 302 km/h.

GranCabrio predstavlja jednu od najekskluzivnijih interpretacija italijanskog koncepta gran turismo, spajajući izuzetne sportske mogućnosti sa udobnošću, ručno izrađenim detaljima i posebnim doživljajem vožnje pod otvorenim nebom. Unapređena gama uključuje i snažniju verziju Trofeo, čiji V6 Nettuno motor sada razvija čak 590 konjskih snaga.

1/13 Vidi galeriju Restilizovani Maserati GranCabrio i Grecale stigli u Srbiju Foto: Promo

Grecale: luksuzni SUV sa još izraženijim sportskim karakterom

Uz GranCabrio, predstavljen je i unapređeni Maserati Grecale, SUV koji objedinjuje svakodnevnu praktičnost, luksuz i prepoznatljive sportske performanse brenda. Najvažniju novinu predstavlja verzija Modena sada dostupna i sa V6 Nettuno agregatom od 390 konjskih snaga, razvijenim uz primenu Maseratijeve patentirane tehnologije inspirisane Formulom 1.

Redizajnirana prednja maska, oštrije linije i pažljivo osmišljena unapređenja enterijera dodatno naglašavaju karakter modela, dok nove mogućnosti personalizacije omogućavaju kupcima da automobil prilagode sopstvenom stilu.

Raško Vrcibradić, direktor prodaje brenda Maserati u Delta Auto Grupi, istakao je značaj dolaska novih modela na domaće tržište:

„Maserati je oduvek bio brend koji ne pristaje na kompromise kada je reč o dizajnu, performansama i emociji koju automobil pruža. Upravo to potvrđuju i unapređeni modeli GranCabrio i Grecale, koji su od danas zvanično u prodaji u Srbiji. Reč je o pažljivo osmišljenim unapređenjima koja dodatno ističu ono po čemu su ovi automobili već prepoznatljivi.”

Premijera u znaku zlatne ere Maseratija

Dolazak novih modela Delta Auto Grupa obeležila je ekskluzivnim događajem za klijente i prijatelje brenda, inspirisanim elegancijom i raskoši Art Deco epohe dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka. Upravo u tom periodu Maserati je ostvarivao prve velike uspehe na trkačkim stazama i gradio karakter po kojem je prepoznatljiv i danas. U autentičnom ambijentu koji je evocirao zlatno doba automobilizma, gosti su imali priliku da među prvima upoznaju nove modele, uz poseban osvrt na vek istorije legendarnog Trozupca.

Cena modela Grecale počinje od 82 850 evra, dok je za GranCabrio početna cena 168.600 evra.

Svi zainteresovani od danas mogu da pogledaju oba modela u Maserati Store u tržnom centru Galerija, gde su izloženi u okviru manifestacije Galerija automobila Srbije. Modeli će i nakon završetka manifestacije ostati dostupni za razgledanje, a posetioci će moći da dobiju sve dodatne informacije o karakteristikama, opremi i mogućnostima kupovine.