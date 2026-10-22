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Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je da se danas u Srbiji očekuje od 5 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, najviše u jugozapadnim i centralnim krajevima. Iako će kiša donekle popraviti stanje zemljišta, do kraja oktobra ne očekuju se obilnije padavine.

Vodostaj Dunava ostaje nizak, a za značajniji oporavak potrebne su višenedeljne padavine u gornjem slivu reke, ukupne količine od 100 do 150 litara po kvadratnom metru, istakao je Sovilj.

Posle toplih oktobarskih dana, Srbiji stiže promena vremena, uz kišu, pojačan vetar i pad temperature.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Slobodan Sovilj izjavio je za RTS da se danas u Srbiji očekuju kiša i prolazno povećanje koncentracije čestica peska poreklom iz severne Afrike.

Slobodan Sovilj Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, u većini mesta pašće od pet do 20 litara kiše po kvadratnom metru, dok se značajnije poboljšanje vodostaja Dunava ne očekuje. Dugoročne prognoze ukazuju na topliji novembar i decembar od proseka.

Sovilj je objasnio da su Srbiju zahvatila dva frontalna sistema. Prvi je oslabio i stigao tokom prethodne večeri, dok se danas očekuje novi prodor sa severozapada, koji će doneti kišu i pad temperature. Na severu zemlje maksimalne dnevne temperature biće slične jutarnjim vrednostima.

Najavljeni saharski pesak

Govoreći o najavljenom saharskom pesku, Sovilj je naveo da je tokom noći, kao i u jutarnjim i prepodnevnim satima, povećana koncentracija čestica peska u atmosferi, ali da je reč o prolaznoj pojavi. Očekuje se da se čestice tokom popodneva premeste dalje ka istoku.

Prema njegovim rečima, prljava kiša najčešće je žućkasto-smeđe boje, dok se crvenkasta nijansa javlja kada padavine sadrže okside gvožđa. Ova pojava može se javiti tokom svih godišnjih doba, mada se najčešće primećuje u proleće. Kada je koncentracija čestica peska visoka, njihovo taloženje može se videti i bez padavina, na prozorima i automobilima.

Sovilj je istakao da su za prenos saharskog peska do Srbije potrebna snažna uzlazna strujanja vazduha iznad severne Afrike, najčešće povezana sa poljem niskog vazdušnog pritiska. Ukoliko istovremeno postoje jaka južna i jugozapadna strujanja na većim visinama, čestice mogu da pređu stotine, pa i hiljade kilometara preko Sredozemlja i stignu do Balkana i drugih delova Evrope.

Do kraja oktobra ne očekuju se obilnije padavine

Sovilj je naveo da su padavine koje se sa područja Ligurijskog mora, preko Jadrana i Alpa, premeštaju ka srednjoj Evropi povezane sa poljem niskog vazdušnog pritiska. Ipak, kako se budu približavale Balkanu, postepeno će slabiti, pa se u Srbiji ne očekuju količine kiše kakve su prethodnih dana zabeležene u pojedinim delovima Italije i na području Jadrana.

Sovilj je upozorio da se do kraja oktobra ne očekuju obilnije padavine, zbog čega će ukupna mesečna količina kiše ostati ispod višegodišnjeg proseka. To je nepovoljno i za poljoprivrednike koji čekaju dovoljno vlage u zemljištu za jesenju setvu.

U dosadašnjem delu oktobra u Srbiji je palo između 10 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, dok su u Beogradu zabeležena 22 litra, što je oko dva i po puta manje od mesečnog proseka. Sovilj očekuje da će padavine tokom dana i narednih 36 sati popraviti mesečni bilans, ali ne dovoljno da se dostignu uobičajene vrednosti.

Dunav i dalje na veoma niskom vodostaju

Govoreći o hidrološkoj situaciji, Sovilj je ocenio da je stanje i dalje veoma nepovoljno, iako je nešto bolje nego pre dve do tri nedelje. Kako je naveo, vodostaj Dunava na hidrološkoj stanici Bezdan tada je iznosio minus 190 centimetara, dok je ovih dana između minus 145 i minus 146 centimetara. To predstavlja porast od oko 40 centimetara za približno dve nedelje.

Ipak, Sovilj je upozorio da se u narednim danima očekuju samo manja kolebanja vodostaja i da za sada nema izgleda za značajnije poboljšanje. Padavine zabeležene u srednjoj Evropi nisu bile dovoljne da poprave hidrološku situaciju u Srbiji, ali ni u uzvodnim delovima Dunava, u Mađarskoj i Austriji.

Otopljenje krajem meseca Foto: Boba Nikolić

Prema njegovoj proceni, za ozbiljniji oporavak vodostaja neophodne su višenedeljne padavine u gornjem slivu Dunava, čija bi ukupna količina dostigla između 100 i 150 litara po kvadratnom metru.

Sovilj je ukazao na velike razlike u količini padavina između srednje Evrope i Sredozemlja. Dok je u srednjoj Evropi palo uglavnom od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, u pojedinim delovima Sredozemlja zabeležene su znatno veće količine, koje su izazvale bujične poplave. Kako je objasnio, kada ogromne količine kiše padnu za svega nekoliko sati, posledice mogu biti razorne, a takve padavine ne doprinose nužno dugoročnom oporavku vodostaja Dunava.

Novembar i decembar topliji od proseka

Govoreći o vremenskim prilikama do kraja godine, Sovilj je naveo da dugoročne prognoze i dalje ukazuju na pozitivna temperaturna odstupanja. Prema tim procenama, srednja temperatura u novembru mogla bi da bude oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, dok bi u decembru odstupanje moglo da dostigne i tri stepena.

Sovilj je dodao da se tokom novembra i decembra očekuju češći prodori koji će donositi padavine, uz mesečne količine od oko 40 do 80 litara po kvadratnom metru. Takav trend ukazuje na mogućnost toplije, ali i vlažnije polovine godine.

Kurir/RTS/Mondo