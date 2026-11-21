Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom

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Priprema automobila za zimu ne podrazumeva samo zamenu letnjih guma zimskim, već i detaljan pregled vozila kako bi se izbegli kvarovi i neprijatna iznenađenja tokom hladnih dana. Vozačima se savetuje da na vreme provere stanje akumulatora, antifriza, brisača i grejanja, ali i da pripreme odgovarajuću opremu za vožnju po snegu i ledu.

Stručnjaci ističu da je važno da se priprema vozila ne ostavlja za poslednji trenutak, jer niske temperature utiču na performanse automobila, ali i na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Letnje gume na temperaturama ispod sedam stepeni Celzijusa gube deo svojih prvobitnih performansi, postaju kruće i slabije prianjaju za kolovoz. Zbog toga je važno na vreme preći na zimske pneumatike, koji su napravljeni od posebne smese prilagođene niskim temperaturama.

Zimske gume nisu dovoljne: Ovo još morate da proverite

Zakonska obaveza korišćenja zimskih guma u Srbiji traje od 1. novembra do 1. aprila kada su na kolovozu sneg, led ili poledica. U takvim uslovima dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra, a zimske gume moraju biti postavljene na svim točkovima.

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Vozači ne bi trebalo da zanemare ni starost pneumatika, jer gume vremenom gube svojstva čak i kada imaju dovoljno duboku šaru. Takođe, korišćenje zimskih guma samo na pogonskim točkovima može biti opasno, jer pri kočenju i prolasku kroz krivine može doći do proklizavanja i zanošenja vozila.

Proverite antifriz i akumulator pre zime

Pre zime važno je proveriti stanje i koncentraciju antifriza, jer njegova zaštitna svojstva vremenom slabe. Zamena rashladne tečnosti obično se preporučuje svake treće godine, uz obavezno poštovanje preporuka proizvođača vozila.

Posebnu pažnju treba obratiti na akumulator, koji je tokom niskih temperatura izložen dodatnom opterećenju. Ako postoje znaci istrošenosti, preporučuje se zamena pre dolaska velikih minusa. Kod akumulatora koji je i dalje ispravan potrebno je očistiti kleme i proveriti njegovo stanje.

Brisači, klima i grejanje takođe su važni

Dobra vidljivost tokom zime jedan je od ključnih uslova za bezbednu vožnju. Zbog toga treba proveriti metlice brisača, nivo zimske tečnosti za vetrobransko staklo i ispravnost svetlosne signalizacije.

Važno je proveriti i klima-uređaj, ventilacioni sistem i filter kabine, jer njihovo pravilno funkcionisanje pomaže u odmagljivanju stakala. Ne treba zanemariti ni grejač zadnjeg stakla, kao ni gumene zaptivke na vratima. Kako bi se sprečilo njihovo zamrzavanje, preporučuje se zaštita odgovarajućim sredstvom.

Za hladne dane korisno je imati i sprej za odleđivanje brava i stakala, kako bi se izbegli problemi prilikom otključavanja i pripreme automobila za vožnju.

Greške koje mnogi vozači prave kod klima uređaja u autu Foto: Shutterstock

Pad temperature može da dovede do smanjenja pritiska u pneumaticima, što utiče na stabilnost i bezbednost vozila. Zato je važno redovno proveravati pritisak i prilagođavati ga preporukama proizvođača.

Pažnju treba obratiti i na eventualnu koroziju na karoseriji. So kojom se tokom zime posipaju putevi može dodatno da ošteti nezaštićene delove automobila, zbog čega je važno na vreme uočiti i zaštititi oštećenja.

Šta obavezno treba da imate u automobilu tokom zime?

Pored zakonom propisane zimske opreme, preporučuje se da u vozilu imate i dodatni pribor koji može biti koristan u snežnim i ledenim uslovima.

Među stvarima koje bi trebalo pripremiti nalaze se lanci za sneg, strugač leda, lopatica za sneg, dodatna zimska tečnost za vetrobransko staklo, sredstvo protiv zamagljivanja, krpa koja upija vlagu i baterijska lampa.

Najvažnije je da se pregled vozila obavi pre nego što nastupe ozbiljni zimski uslovi, kako bi ostalo dovoljno vremena za otklanjanje eventualnih kvarova. Redovno održavanje, ispravna oprema i prilagođena brzina doprinose bezbednijoj vožnji tokom zime.

Kurir.rs