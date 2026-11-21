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Pitanje da li pravoslavni hrišćani smeju da jedu svinjetinu povremeno izaziva nedoumice među vernicima, posebno zbog toga što se u Starom zavetu svinja pominje kao nečista životinja. Ipak, prema objašnjenju oca Predraga Popovića, učenje Novog zaveta donosi drugačiji pogled na ovu temu.

Gostujući na Jutjub kanalu "Letopis", otac Predrag Popović govorio je o tome zbog čega je u Starom zavetu bilo zabranjeno konzumiranje svinjskog mesa, ali i kako se taj odnos promenio dolaskom Novog zaveta.

Kako je objasnio, zabrana jedenja svinjetine bila je povezana i sa tadašnjim životnim okolnostima, posebno sa uslovima u kojima je narod boravio tokom putovanja kroz pustinju.

- Jeste, to piše u Starom zavetu, i to je izuzetno rečeno zbog toga što u pustinji nisi imao gde da to zakolješ, gde da to držiš i da nosiš. Oni su nosili živa stada - objasnio je sveštenik.

Kao primer naveo je iskustvo iz Egipta, gde je imao priliku da vidi kako se na pijacama prodaju žive životinje, koje se kolju neposredno pre nego što ih kupac odnese kući.

Prema njegovim rečima, u uslovima velikih vrućina i bez mogućnosti adekvatnog čuvanja namirnica, postojala je opasnost od kvarenja mesa i trovanja hranom.

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/youtube/ K1 Televizija

Šta Novi zavet kaže o konzumiranju svinjetine?

Govoreći o tome kako se odnos prema hrani menja u Novom zavetu, otac Predrag Popović podsetio je na biblijski događaj u kojem apostol Petar ima viđenje tokom boravka kod Simona kožara.

Prema njegovom objašnjenju, Petar je video veliku posudu u kojoj su se nalazile različite životinje, a potom je čuo Božje reči: „Petre, što ja očistih, ti jedi“.

Sveštenik je ovaj događaj protumačio kao potvrdu da više ne postoji zabrana konzumiranja određenih vrsta mesa i da jedenje svinjetine samo po sebi nije greh za pravoslavne hrišćane.

- Od tog trenutka pa nadalje, apsolutno nije greh ni jesti svinjetinu - rekao je otac Predrag.

Dodao je da čovek može da proba različite vrste hrane, čak i kada se nalazi u drugim zemljama, ali da je važno da u tome ne preteruje.

"Da ti hrana ne bude život"

Na kraju razgovora, otac Predrag Popović naglasio je da, bez obzira na vrstu hrane koju čovek konzumira, treba voditi računa o umerenosti.

Kako je poručio, hrana ne bi trebalo da postane smisao života, već nešto što čovek uzima kako bi zadovoljio svoje potrebe.

- Da ti hrana ne bude život, nego da to uzmeš, probaš i tako - zaključio je sveštenik.

Njegova poruka je da pravoslavni hrišćani, prema ovom tumačenju, ne treba da smatraju svinjetinu zabranjenom namirnicom, ali da u ishrani, kao i u drugim životnim navikama, treba da se rukovode umerenošću.

Foto: Giuseppe Anello / Panthermedia / Profimedia

Kurir.rs