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U doba kada je Srbija tonula u mrak izolacije, sankcija i inflacije koja se merila milionima procenata mesečno, pojavila se nada za "obične ljude". Zvala se Dafiment banka, a vodila ju je harizmatična, autoritativna žena - Dafina Milanović.

Narod ju je zvao "srpska Majka Tereza", "banka naroda", a stvarnost je bila surova: preko 80.000 ljudi ostalo je bez dinara. Prema tvrdnjama istražitelja, iz zemlje je izneto više od 5 milijardi evra u današnjoj vrednosti - najveća finansijska pljačka u istoriji Srbije.

Kako je funkcionisala prevara?

Dafina Milanović Foto: Printscreen/Youtube

Dafina Milanović, bivša profesorka matematike, osnovala je Dafiment banku 1991. godine. Ubrzo je počela nuditi kamate koje su zvučale kao bajka - i bile su upravo to.

Kamate: od 10 odsto do čak 30 odsto mesečno

od 10 odsto do čak 30 odsto mesečno Bez poreza, bez ugovora - samo overa kod notara

- samo overa kod notara Mogućnost podizanja kamate u kešu na šalteru svakog meseca

Ljudi su prodavali stanove, lokalne biznise, krave, zlatan nakit, sve što su imali. Oglašavali su stanove na "menjažu za ulog kod Dafe".

Foto: Vladimir Šporčić

"Dao sam 20.000 maraka. Vraćalo mi se 4.000 mesečno. Mislio sam da sam rešio život. Ostao sam bez ičega. Žena me je ostavila, decu nisam video godinama"

- Svedok, 1995. godina, izveštaj "Borbe"

Gde je završio novac?

Prema podacima iz sudskih spisa i izjava insajdera:

Kipar - Više od 1.8 milijardi maraka prebačeno je preko fiktivnih firmi registrovanih u Limasolu i Nikoziji. Novac je korišćen za „pranje“, kupovinu jahti i vila.

Rusija - U Moskvi je, prema tvrdnjama tadašnjih bezbednosnih službi, otvoreno više ofšor računa pod imenom "D.M. Capital LTD".

Crna Gora i Grčka - Spekuliše se da je deo novca uložen u hotelske kapacitete i nekretnine.

Srbija - Luksuzne nekretnine u Beogradu i na Zlatiboru, kupovina umetničkih dela i pokloni tadašnjim političarima.

Politička zaštita?

Foto: Vladimir Šporčić, Profimedia

Postoji niz tvrdnji da je Dafina bila direktno povezana sa državnim vrhom. Mnogi je nazivaju "bankarkom režima", jer se verovalo da deo novca koristi JUL i druge državne operacije.

"Dafina nije radila sama. Bez političke zaštite, niko ne može podići 3 milijarde iz zemlje u kartonskim kutijama."

- anonimni izvor iz DB-a, intervju za NIN, 2002.

Pad i hapšenje

Foto: Profimedia

Dafiment banka je ugašena 1993. godine. Dafina je uhapšena i procesuirana, ali suđenje je bilo konfuzno, sa više od 100 tačaka optužnice, od kojih su mnoge zastarele. Osuđena je na 5 godina, ali je puštena nakon dve godine zbog "zdravstvenih problema".

Preminula je 2011. godine, bez priznanja krivice, daleko od reflektora medija.

Posledice: Ljudi bez budućnosti

- Više od 80.000 ljudi ostalo je bez novca,

- Najmanje 15 potvrđenih samoubistava povezanih s gubitkom uloga,

- Porodice razorene, deca izmeštena iz domova,

- Danas, većina oštećenih nije dobila ni dinar odštete.

Eho iz prošlosti

Dafina Milanović ostaje jedan od najvećih simbola haosa devedesetih u Srbiji. Neki je i danas brane - govore da je pokušala da pomogne narodu, da je imala dobru nameru, ali da su je pojeli politički lešinari. Drugi je vide kao lice hladne prevare, personifikaciju pohlepe.

Bilo kako bilo, pare su nestale, a priče su ostale.