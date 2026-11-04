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Gotovo svaka druga saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom povezana je sa neprilagođenom brzinom!

I dok vozači često olako shvataju prekoračenje ograničenja, statistika pokazuje koliko takva vožnja može da bude kobna, a posebno zabrinjava i sve veći broj stradalih pešaka.

O najčešćim uzrocima najtežih saobraćajnih nezgoda i tome zašto je brzina toliko opasna govorio je Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs.

Prebrza vožnja

Regoda je podsetio da je u prvih 9 meseci ove godine već poginulo 83 pešaka, što je za 5 više nego prošle godine u istom periodu.

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Željko Regoda Foto: TikTok

- Kada je u pitanju neprilagođena brzina, moramo da kažemo da je to ubedljivo najveći uticajni faktor kod nezgoda u kojima ima poginulih. Čak 47% saobraćajnih nezgoda u kojima je bilo poginulih lica nastalo je zbog prebrze vožnje - rekao je on u video-snimku na Tiktoku.

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"Poštujte propise"

Prema njegovim rečima, na drugom mestu je nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije sa nekih 19%, dalje ide sa 13% gubitak kontrole nad vozilom, što takođe često zavisi od neprilagođene brzine.

- Poštujte propise i nemojte voziti prebrzo, ne da ne biste platili kaznu, nego da biste bezbedno stigli tamo kuda ste krenuli - zaključio je.

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