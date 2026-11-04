Srbija je pre 4 godine brujala o ovom mladiću! Njegov potez na autobuskoj stanici mnogi i danas pamte
- Vlasnik novčanika, 83-godišnji Stanojko Antić, želeo je da ga nagradi sa 2.000 dinara, ali je Danilo to odbio.
- Priča se ponovo deli na društvenim mrežama i izaziva brojne pohvale za njegovu čast i poštenje.
U vremenu kada se svakodnevno suočavamo sa pričama o prevarama, nepoštenju i ljudskoj sebičnosti, ovakvi gestovi podsete nas da dobrota, poštenje i čast još postoje.
Priča o Danilu Čvoroviću iz Vranja, koji je pronašao izgubljeni novčanik sa oko 20.000 dinara i učinio sve da ga vrati vlasniku, ponovo se deli društvenim mrežama i izaziva brojne pozitivne reakcije.
Naime, korisnici društvenih mreža ponovo su se prisetili mladića koji je pre četiri godine svojim postupkom oduševio Srbiju, a o kome su tada pisali i brojni mediji.
Priču je sada objavila Fejsbuk stranica "Ovo je Srbija", navodeći da je Danilo na glavnoj autobuskoj stanici pronašao novčanik u kojem se nalazilo oko 20.000 dinara. Umesto da zadrži pronađeni novac, odlučio je da pronađe njegovog vlasnika i vrati mu ono što je izgubio.
Zahvaljujući društvenim mrežama, uspeo je da stupi u kontakt sa 83-godišnjim Stanojkom Antićem, kome je novčanik i pripadao.
Međutim, tu se priča nije završila. Dirnut postupkom mladića, Stanojko je insistirao da ga počasti sa 2.000 dinara u znak zahvalnosti. Danilo je, ipak, uporno odbijao da prihvati novac, smatrajući da je povratak izgubljenog novčanika nešto što se podrazumeva.
Uz objavu stoji i kratka, ali snažna poruka:
- Još ima nade za Srbiju.
Ova priča ponovo je privukla pažnju korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima imali samo reči hvale za Danilov postupak.
Mnogi su istakli da je upravo ovakvo ponašanje primer koji bi trebalo slediti, posebno među mlađim generacijama.
- Svaka čast, Danilo, Srbine! Verujem i nadam se da će tebe Gospod Bog pogledati - napisao je jedan korisnik.
Drugi su se nadovezali porukama podrške:
- Divno, za svaku pohvalu, dobro si učinio, neka ti dragi Bog dobrim vrati.
- Čast i obraz ovog mladog čoveka su za pohvalu - glasio je još jedan komentar.
Iako je od događaja prošlo nekoliko godina, priča o Danilu pokazuje da pojedini postupci ne zastarevaju. Nekada je dovoljno da neko uradi ono što smatra ispravnim, bez očekivanja nagrade, pa da svojim primerom podseti druge na vrednosti koje ne bi trebalo da zaboravimo.