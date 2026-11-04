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U vremenu kada se svakodnevno suočavamo sa pričama o prevarama, nepoštenju i ljudskoj sebičnosti, ovakvi gestovi podsete nas da dobrota, poštenje i čast još postoje.

Priča o Danilu Čvoroviću iz Vranja, koji je pronašao izgubljeni novčanik sa oko 20.000 dinara i učinio sve da ga vrati vlasniku, ponovo se deli društvenim mrežama i izaziva brojne pozitivne reakcije.

Naime, korisnici društvenih mreža ponovo su se prisetili mladića koji je pre četiri godine svojim postupkom oduševio Srbiju, a o kome su tada pisali i brojni mediji.

Priču je sada objavila Fejsbuk stranica "Ovo je Srbija", navodeći da je Danilo na glavnoj autobuskoj stanici pronašao novčanik u kojem se nalazilo oko 20.000 dinara. Umesto da zadrži pronađeni novac, odlučio je da pronađe njegovog vlasnika i vrati mu ono što je izgubio.

Zahvaljujući društvenim mrežama, uspeo je da stupi u kontakt sa 83-godišnjim Stanojkom Antićem, kome je novčanik i pripadao.

Međutim, tu se priča nije završila. Dirnut postupkom mladića, Stanojko je insistirao da ga počasti sa 2.000 dinara u znak zahvalnosti. Danilo je, ipak, uporno odbijao da prihvati novac, smatrajući da je povratak izgubljenog novčanika nešto što se podrazumeva.

Danilo Čvorović Foto: Fejsbuk Printscreen/Ovo je Srbija

Uz objavu stoji i kratka, ali snažna poruka:

- Još ima nade za Srbiju.

Ova priča ponovo je privukla pažnju korisnika društvenih mreža, koji su u komentarima imali samo reči hvale za Danilov postupak.

Mnogi su istakli da je upravo ovakvo ponašanje primer koji bi trebalo slediti, posebno među mlađim generacijama.

- Svaka čast, Danilo, Srbine! Verujem i nadam se da će tebe Gospod Bog pogledati - napisao je jedan korisnik.

Drugi su se nadovezali porukama podrške:

- Divno, za svaku pohvalu, dobro si učinio, neka ti dragi Bog dobrim vrati.

- Čast i obraz ovog mladog čoveka su za pohvalu - glasio je još jedan komentar.