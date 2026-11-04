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Turističke agencije u Srbiji već su počele da objavljuju prve ponude za letovanje naredne godine, a građani koji odmor rezervišu i uplate unapred mogu da ostvare popuste i do 50 odsto!

Prvi cenovnici za Grčku i Tursku već su dostupni, a među ponudama ima apartmana za manje od 100 evra po osobi, ali i hotelskih aranžmana sa avionskim prevozom i različitim vrstama usluge. Prema procenama turističkih predstavnika, naredne sezone očekuje se i blago povećanje cena, zbog čega bi ranije rezervacije mogle da budu dobra prilika za uštedu.

Interesovanje građana već postoji, a oni koji redovno putuju i dobro poznaju sistem ranog bukinga ne čekaju poslednji trenutak da izaberu smeštaj i termin.

Iskusni već uplaćuju letovanja

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da je potražnja za aranžmanima za naredno leto već počela, iako još nisu sve agencije objavile kompletnu ponudu.

- Interesovanje građana postoji, posebno među onima koji imaju iskustva s ranom rezervacijom i znaju da se na taj način može značajno uštedeti. Veći broj ponuda očekujemo tokom novembra. Zasad su uglavnom dostupni apartmanski smeštaji, dok se aranžmani sa avionskim prevozom očekuju tokom decembra i januara, nakon potpisivanja novih ugovora sa avio-kompanijama. Popusti zavise od konkretne ponude, a u pojedinim slučajevima ušteda može da dostigne i 50 odsto - objašnjava Seničić.

Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Među ponudama Kurir je pronašao apartmanske aranžmane za Grčku za 10 noćenja u Sartiju i Toroniju po početnim cenama od oko 98 evra po osobi, dok pojedine vile u Sartiju nude smeštaj od 108 evra po osobi. Na Tasosu se, prema objavljenoj ponudi jedne agencije, smeštaj može pronaći već od 125 evra po osobi, dok početne cene za Pargu i Skijatos iznose oko 152 evra.

Na tržištu su dostupne i hotelske ponude. U pojedinim hotelima na Halkidikiju rani buking donosi popuste od 15 odsto, pa se smeštaj može pronaći po cenama od oko 53 evra po osobi dnevno, u zavisnosti od objekta i termina. Kada je reč o Turskoj, u ponudi su i aranžmani s hotelskim smeštajem i polupansionom. Jedan od objavljenih primera je Kušadasi, gde deset noćenja u hotelu košta od 398 evra po osobi, uz uračunat popust od 16 odsto. Važno je napomenuti da se cene razlikuju u zavisnosti od termina, vrste smeštaja, prevoza i usluge, pa je pre rezervacije potrebno proveriti šta je sve uključeno u cenu, kao i eventualne dodatne troškove.

Seničić ukazuje da prednost ranog bukinga nije samo niža cena već i mnogo veći izbor smeštaja, posebno za porodice koje žele određeni hotel, apartman ili termin tokom jula i avgusta.

Cene ležaljki u Grčkoj Foto: Shutterstock

- Očekujemo da će cene naredne godine biti veće između pet i deset odsto u odnosu na prethodnu sezonu. Zato rana rezervacija može da bude dobra odluka, naročito za one koji imaju jasno određenu destinaciju i termin. Za razliku od last minute ponuda, kada se bira između onoga što je preostalo, sada je izbor objekata i apartmana znatno veći - ističe direktor Jute.

Uplatite osiguranje od otkaza putovanja

Aleksandar Seničić upozorava putnike da pažljivo pročitaju ugovor pre nego što uplate aranžman.

- Kod ranih rezervacija važno je obratiti pažnju na uslove otkazivanja. Davaoci usluga insistiraju na tome da se novac uplati unapred, a raskid ugovora može da povuče značajne penale. Zbog toga savetujemo putnicima da razmisle o osiguranju od otkaza putovanja. Takve polise uglavnom nisu veliki trošak i kreću se od dva do četiri odsto vrednosti aranžmana, a mogu da pruže značajnu zaštitu u nepredviđenim situacijama - objašnjava Seničić i dodaje da putnici na taj način za relativno mali dodatni iznos mogu da zaštite svoj novac ukoliko budu primorani da odustanu od putovanja.