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Putovanja za Dan primirja koštaju već od 99 evra po osobi, i to za prevoz i smeštaj u inostranstvu! Predstojeći 11. novembar mnogi će iskoristiti za mini-odmor u zemlji ili preko grane, a porodice sa školskom decom imaju još više razloga za put jer ih očekuje pet dana jesenjeg raspusta (tri radna i dva dana vikenda).

Sledeće srede Srbija obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu kao neradni dan, dok učenicima počinje jesenji raspust, koji će trajati do 15. novembra. Ipak, oni koji planiraju da praznične dane provedu van kuće trebalo bi da računaju i na pojačan saobraćaj. Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) najavljuju da se gužve očekuju već u utorak uveče, dok bi najveći pritisak na putevima i graničnim prelazima mogao da bude u sredu ujutru, na izlazima iz zemlje.

Gde će biti najveće gužve

Posebno se izdvajaju pravac ka Zlatiboru, auto-put Miloš Veliki i obilaznica oko Beograda. Na granicama se veće gužve očekuju na Horgošu i Kelebiji prema Mađarskoj, kao i Batrovcima i Šidu prema Hrvatskoj. Pojačan promet moguć je i na prelazima prema Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Dodatna zadržavanja mogao bi da izazove i EES, koji podrazumeva uzimanje fotografije lica i otisaka prstiju putnika.

Foto: Marko Karović

U slučaju većih gužvi, vozači mogu da koriste alternativne prelaze prema Mađarskoj, i to Bački Breg, Bačke Vinograde, Đalu, Rabe, Bajmok i Rastinu, odnosno prema Hrvatskoj Bačku Palanku, Bezdan, Bogojevo, Neštin, Sot i Ljubu.

Kurir je istražio ponudu turističkih agencija i pronašao aranžmane za svačiji džep.

Povoljnije opcije su svakako autobuski aranžmani, a jedan od njih je i Milano, gde petodnevno putovanje sa dva noćenja košta od 99 evra po osobi. Avionski aranžmani za ovu destinaciju sa tri noćenja iznose oko 300 evra. Sve cene o kojima govorimo su za povratne karte.

Cene aranžmana

Zanimljiva je i ponuda za severnu Italiju, gde se autobuski aranžmani sa dva noćenja nude takođe od 99 evra, dok pojedine ponude dostižu i 180 evra. Ljubitelji romantičnih predela mogu da razmotre i Toskanu, za koju sedmodnevno putovanje sa četiri noćenja staje od 139 evra. Među jeftinijim destinacijama je i Prag sa tri noćenja i autobusom već od 119 evra, dok je Pariz skuplja opcija i za četiri noćenja avionom iznosi 339 evra. Još skuplji je Rim avionom, gde odmor sa četiri noći košta od 460 do 580 evra. U sličnom cenovnom rangu je i Madrid, gde je za četiri noći i prevoz avionom potrebno iskeširati od 429 evra po osobi.

Rim Foto: Shutterstock

Za one koji bi radije otputovali na jug Evrope, agencije nude i aranžmane za Atinu, gde četiri noćenja uz avionski prevoz koštaju oko 479 evra. U ponudi su i gradovi u regionu i centralnoj Evropi koji su popularni među našim putnicima. Autobusko putovanje u Budimpeštu s jednim noćenjem može se pronaći od 119 evra, dok petodnevni aranžman za Beč, s dva noćenja, košta od 159 evra. Za ljubitelje kraćih putovanja zanimljiva je i ponuda za Temišvar, gde je trodnevni aranžman s dva noćenja dostupan od 119 evra.

Oni koji pak ne planiraju da praznične dane provedu u inostranstvu mogu da se odluče za odmor u Srbiji. Domaće planine, banje i jezera tradicionalno su među najtraženijim destinacijama, a i za ovaj praznik moguće je pronaći pristupačan smeštaj i za manje od 30 evra poput Palića. Na Zlatiboru i u Vrnjačkoj Banji cene se kreću od 30 evra pa naviše, dok je Kopaonik skuplja varijanta i na Bukingu se može naći od 45 evra.

Foto: Kurir

Alternativni prelazi

Mađarska - Bački Breg, Bački Vinogradi, Đala, Rabe, Bajmok i Rastina

Hrvatska - Bačka Palanka, Bezdan, Bogojevo, Neštin, Sot i Ljuba

Bosna i Hercegovina - Sremska Rača, Kotroman, Bajina Bašta i Mali Zvornik

Crna Gora - Jabuka i Špiljani Provera stanja

Iz AMSS-a savetuju vozačima da se pre polaska informišu o stanju na putevima i granicama, jer će zadržavanja zavisiti od intenziteta saobraćaja i vremenskih uslova. Informacije se mogu dobiti pozivom na broj 1987, kao i putem interaktivne mape na zvaničnom sajtu AMSS-a. Na pojedinim frekventnim prelazima dostupne su i kamere, između ostalog na Horgošu, Batrovcima, Preševu i Gradini.

Foto: Kurir/R.N.