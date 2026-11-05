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Sivi oblaci, niska temperatura i dosadna kiša koja danima ne prestaje doneli su u Srbiju pravu poznu jesen pre nego što smo se nadali, pa se mnogi sa razlogom pitaju da li nam zima ove godine stiže pre vremena.

Ipak, meteorološke karte pokazuju da nas u novembru tek čeka pravi vremenski rolerkoster - od jutarnjih mrazeva u narednim danima, preko naglog otopljenja koje će podići živu u termometru i do 20 stepeni, pa sve do novog udara hladnoće sredinom meseca koji bi mogao doneti i prvi sneg u gradovima.

Kako za Kurir objašnjava Ivan Ristić, pred nama je kratkotrajno zadržavanje trenutnog talasa, a zatim sledi promena koja će prvo doneti vedrije, ali znatno hladnije noći i jutra.

Foto: RHMZ

Danas razvedravanje, stiže i prvi mraz

Govoreći o trenutnim vremenskim prilikama i onome što nas očekuje do kraja sedmice, Ristić je detaljno objasnio kada tačno stiže prestanak padavina i koliko će se temperature spustiti:

- Kao što vidimo, jesen je svuda oko nas - oblačno je, tmurno, povremeno sa kišom, dok na planinama pada i sneg. Maksimalne temperature su ispod normale za ovo doba godine, za početak novembra, i kreću se između 7 i 11 stepeni.

Od danas očekujemo postepeno razvedravanje, s tim što će u jutarnjim časovima temperature biti znatno niže nego prethodnih dana, uz pojavu slabog mraza. Čak i u urbanijim sredinama, na primer u okolini Beograda, temperature će biti oko nule, a možda čak i koji stepen ispod - objasnio je Ristić.

Foto: Shutterstock

Sledeće sedmice i do 20 stepeni, pa pretnja snega u nižim predelima

Osvrćući se na prognozu za naredni period, Ristić je upozorio građane na nagli porast temperature, ali i na potencijalni zimski udar koji vreba već sredinom meseca.

- Ovo je pravi trenutak da sklonimo cveće sa terasa. Od nedelje, zbog priliva toplijeg vazduha, očekujemo postepen porast temperatura, tako da bi sredinom sledeće sedmice maksimalne vrednosti dostigle i 20 stepeni. Očekuje nas, veliki preokret vremena tokom naredne nedelje, ali sa porastom temperatura stižu i oblaci, pa će povremeno biti i kiše. Trenutno meteorološki modeli pokazuju da ima uslova za zahlađenje sredinom novembra. Neki modeli ukazuju čak i na jače zahlađenje, pad temperature, možda čak i sneg u nižim predelima, ali pratićemo situaciju i na vreme ćemo obavestiti gledaoce Kurir televizije - poručio je Ristić.

02:00 SRBIJA NA UDARU EKSTREMNE PROMENE VREMENA Prvo mraz, pa nagli skok na 20 stepeni! Ristić poslao upozorenje: Ovo obavezno morate da uradite do kraja nedelje! Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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