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Udruženje roditelja dece obolelih od malignih bolesti "Zvončica" pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" oživelo je igraonicu u "Roditeljskoj kući" zahvaljujući humanitarnoj fondaciji, a da bi se ovaj važan projekat nastavio, potrebna je finansijska pomoć, izjavila je Irina Ban, izvršna direktorka tog udruženja.

"Nakon višegodišnje pauze izazvane pandemijom koronavirusa, naš tim psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, likovnih i muzičkih umetnika svakodnevno je tu da deci omogući ono što im je u ovom periodu života možda najpotrebnije - da se igraju. Uz značajnu podršku Intesa Fondacije, ponovo smo oživeli igraonicu u našoj Roditeljskoj kući", rekla je za Tanjug.

Kako je navela, neko igra društvene igre, neko slika, peva ili vežba, neko se smeje, a neko sedi sa strane i radi nešto sasvim svoje, ali svi su zajedno - i upravo je to najvažnije.

"Često je igra ono što je deci potrebno da makar na trenutak budu samo deca. Da se smeju, stvaraju, druže i zaborave na bolničke dane. Da njihovo detinjstvo ne stane zbog lečenja, a da lečenje bude manje bolno i traumatično", rekla je Ban.

Kako je objasnila, Roditeljska kuća pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" izgrađena je i otvorena 2010. godine, a u njoj borave deca koja se u Institutu leče od malignih i drugih retkih bolesti, zajedno sa svojim roditeljima.

Prema njenim rečima, već 16 godina o ovoj kući brine Udruženje "Zvončica", isključivo zahvaljujući donacijama i podršci ljudi dobre volje i društveno odgovornih kompanija.

"Da bismo nastavili ovaj važan projekat Igraonice i omogućili deci da svakodnevno imaju prostor za igru, druženje, kreativnost i bezbrižne trenutke, potrebna nam je finansijska pomoć. Zato pozivamo sve ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, podrže naš rad uplatom na tekući račun 205-25693-27 ili slanjem SMS poruke sa sadržajem 13 na broj 2407", rekla je Ban.

Ona je uputila apel za pomoć kako bi se pre zime deci obezbedio siguran i prijatan boravak u Roditeljskoj kući, a njihovim roditeljima pružilo makar malo manje strepnje, straha i brige za živote njihove dece.

"Jer, dok traje lečenje, detinjstvo ne sme da čeka. Pomozimo im da se igraju, smeju, stvaraju i budu ono što i jesu - deca", rekla je Ban.