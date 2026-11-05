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Burad i tegle još se pune, a građani koji su pripremu zimnice ostavili za novembar i dalje obilaze pijačne tezge. Kupus za kiseljenje i paprika za turšiju još su u ponudi, a cene pokazuju da se sa kupovinom kupusa nije moralo žuriti.

Kilogram kupusa na mitrovačkoj pijaci košta 80 dinara, bez obzira na to da li se kupuje na veliko ili na malo. To je ista cena kao u oktobru prošle godine, dok je u istom periodu 2024. godine kilogram koštao 90 dinara.

ziminica Foto: Kurir/D.Š.

ziminica Foto: Kurir/D.Š.

Za papriku je trenutno potrebno izdvojiti 200 dinara po kilogramu, što predstavlja znatan izdatak za domaćinstva koja planiraju da pripreme veće količine zimnice.

ziminica Foto: Kurir/D.Š.

Za 30 kilograma kupusa potrebno je 2.400 dinara, dok ista količina paprike košta čak 6.000 dinara.

Računica pokazuje da je razlika u troškovima značajna, posebno kada se dodaju so, sirće, začini i ostali sastojci potrebni za pripremu zimnice.

ziminica Foto: Kurir/D.Š.

Iako se ajvar tradicionalno priprema tokom septembra i oktobra, kiseljenje kupusa i priprema turšije nastavljaju se i tokom novembra. Zato na pijacama još ima kupaca koji biraju povrće za zimnicu.

Za one koji još nisu napunili burad kupusom ili pripremili poslednje tegle turšije, sezona nije završena. Kupusa i paprike još ima na tezgama, a koliko će koštati ovogodišnja zimnica zavisiće pre svega od količine koju domaćinstva planiraju da pripreme.