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Kupci se u praksi svakodnevno suočavaju sa situacijom da nova obuća ili tehnički uređaji popuste već posle nekoliko nedelja upotrebe. Umesto zamene ili povrata novca, u prodavnicama nailaze na uigran mehanizam izgovora, pri čemu se uzrok problema vezuje za izmene propisa od pre deceniju i po, kojima je značajno sužen manevarski prostor nadležnih organa.

Koren problema, prema njegovim rečima, leži u zakonodavnim izmenama od pre deceniju i po, kojima su vezane ruke onima koji bi zapravo trebalo da kontrolišu šta uopšte dospeva na rafove.

- Otkako su 2010. godine ukinute brojne nadležnosti tržišne inspekcije, na naše tržište nekontrolisano ulazi roba sumnjivog kvaliteta, pa tako i falsifikovana obuća.

Prema evropskom modelu zaštite potrošača koji smo usvojili, obuća bi morala da ima zakonski garantovani rok saobraznosti od dve godine. Međutim, ove patike ne mogu da izdrže ni par meseci - prave se od nekvalitetnih materijala i loših lepkova, zbog čega se brzo odlepljuju i pucaju. Potrošači s razlogom očekuju trajnost, a roba ne može da zadovolji ni minimalni zakonski rok.

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"Neadekvatno održavanje" kao univerzalni izgovor

Kada dođe do oštećenja, kupci najčešće nailaze na zid i tipske formulare u kojima se odgovornost prebacuje na njih, dok su alternative koje zakon nudi u praksi obesmišljene visokim finansijskim barijerama.

- Prodavci reklamacije odbijaju po ustaljenom šablonu, uvek uz izgovor o 'neadekvatnom održavanju' ili navodnim fizičkim oštećenjima. Potrošaču potom ostaju samo dva pravna puta: medijacija ili sud.

U praksi, medijacija se često svede na to da trgovac ponudi kupovinu novog para uz popust, što smatram uvredljivim: prodali ste nekome neispravnu robu, a onda mu nudite da ponovo plati, makar i sa popustom. Druga opcija je sudska tužba, od koje ogromna većina odustaje zbog troškova. Apsurdno je očekivati da neko traži pravdu na sudu za patike od 10.000 dinara, kada samo prvi advokatski dopis košta 14.000 dinara.

03:18 NEMOGUĆA MISIJA ZAMENE OBUĆE U SRBIJI Zašto je zamena pocepanih patika u Srbiji postala nemoguća misija? Reklamacije se odbijaju ko na traci, a kvalitet je užas Izvor: Kurir televizija

Sistemske prepreke i ignorisanje zakona

Pored neisplativosti pokretanja sporova malih vrednosti, dodatni udarac za prava kupaca predstavlja i činjenica da su im formalni mehanizmi dokazivanja nesaobraznosti praktično oduzeti, iako zakon formalno predviđa potpuno drugačija pravila igre.

- Građani su u zabludi da im se vođenje spora ne isplati - naprotiv, i te kako se isplati. Drugi problem leži u laboratorijama za kontrolu kvaliteta, koje su od 2021. godine zatvorene za fizička lica jer nemaju odgovarajuće akreditacije. Zbog toga su potrošači prinuđeni da angažuju sudske veštake, što predstavlja dodatan trošak. Pritom se zaboravlja i ključno pravilo: u prvih godinu dana teret dokazivanja mora biti na trgovcu, a ne na kupcu. Ovi problemi se moraju hitno rešavati, jer je 16 godina ignorisanja ovog haosa i više nego previše - objasnio je Ristić.

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Kurir.rs

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