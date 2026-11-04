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Prepoznatljivi "jugo" sa srpskom trobojkom "Za naše heroje" na krovu i registarskim tablicama VB trebalo je da pređe hiljade kilometara i stigne sve do Kejptauna u Južnoafričkoj Republici, ali se velika humanitarna avantura trojice prijatelja iz Vrnjačke Banjeveć na početku suočila sa ozbiljnom preprekom.

Marko Trmčić (40), Mladen Vučković (35) i Nemanja Đurić (35) trenutno su zaglavljeni u turskom Gaziantepu, jer nisu uspeli da pređu granicu sa Sirijom, pa sada čekaju mogućnost da dobiju vizu za Irak i nastave put ka Africi.

Njihov cilj nije samo da starim automobilom savladaju zahtevnu rutu kroz više zemalja, već i da prikupe čak 50 miliona dinara za Institut za neonatologiju u Beogradu. Iako su se za put dugo pripremali, nisu očekivali da će već na početku naići na ovako ozbiljne prepreke.

- Čekamo iračku vizu. Auto je odličan, juče smo pokušali da uđemo u Siriju, ali su granice zatvorene za turiste. Bili smo na dva prelaza i nismo uspeli da pređemo. Sada čekamo da vidimo da li ćemo dobiti vize za Irak, to nam je poslednja šansa. Uglavnom, atmosfera među nama je odlična, cilj nam je jasan, ali problem je što je rat i dosta je napeto - kaže Marko Trmčić za Kurir.

Marko Trmčić Foto: Kurir Televizija

Kako su trojica prijatelja objavila na Instagramu, 3. novembar doneo im je mnogo kilometara, ali i prve ozbiljne probleme. Iz turske Adane krenuli su sa planom da pređu sirijsku granicu i nastave put prema Damasku, ali su već na prvom prelazu saznali da je prelazak moguć samo pešice, dok automobilima nije dozvoljen ulazak.

Nisu želeli da odustanu, pa su pokušali na drugom graničnom prelazu, udaljenom oko 150 kilometara. Međutim, ni tamo nisu uspeli da nastave put.

- Saopšteno nam je da je ulazak u Siriju dozvoljen samo sirijskim državljanima, dok državljani drugih zemalja ne mogu da pređu granicu. Posle dva neuspešna pokušaja odlučili smo da promenimo plan i krenemo prema Gaziantepu, gde smo prespavali - naveli su u objavi na Instagram profilu "Za naše heroje".

Priznali su da nisu očekivali da će se već trećeg dana suočiti sa tako ozbiljnim problemima, ali ističu da ih prepreke nisu pokolebale. Jugo je spreman, ekipa je raspoložena, a želja da stignu do krajnjeg odredišta i pomognu najmlađim pacijentima ne jenjava.

- Najmanje što želimo jeste da se putovanje, za koje smo se toliko dugo pripremali, završi na ovaj način. Naš cilj je i dalje isti – Kejptaun! Nadamo se dobrim vestima i jednom otvorenom putu prema Africi - poručili su.

Posebno ističu da njihova misija ima mnogo veći značaj od same avanture i prelaska hiljada kilometara. Svaki kilometar koji pređu trebalo bi da ih približi humanitarnom cilju - prikupljanju 50 miliona dinara za Institut za neonatologiju u Beogradu.