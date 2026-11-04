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Nakon više od dve nedelje veslanja duž Jadrana, ekipa YouTube kanala Terra Croatia pristala je uz peščanu obalu naselja Lumbarda, zamenila vesla baterijskim lampama, i zakoračila u napušteni lavirint obalskog utvrđenja uklesanog u stene iznad Pelješkog kanala.

"Ostrvo Korčula u svetu je poznato po kamenim uličicama starog grada, vinogradima autohtone sorte grožđa Grk i rajskim peščanim uvalama poput Vele Pržine. Međutim, svega nekoliko stotina metara iznad tirkiznog mora i netaknute prirode krije se potpuno drugačije, mračno nasleđe 20. veka- armirani beton, hladni čelik i podzemni tuneli nekadašnje JNA", navode autori.

Nekadašnja artiljerijska baterija

Foto: STR / AFP / Profimedia, Printscreen Instagram n__nevena

Ta skrivena strana ostrva bila je cilj najnovijeg istraživanja Alena Bankovića i Nine Kocijana, koji su u okviru 700 kilometara duge humanitarne kajakaške ekspedicije od Savudrije do Dubrovnika zabeležili do sada retko viđene prizore vojnog podzemlja.

Za razliku od uobičajenih posetilaca koji na ostrvo stižu trajektom, ovaj dvojac do Korčule je stigao veslajući, nakon punih 17 dana neprekidne borbe sa talasima, vetrom i hroničnim umorom.

Čim su kajacima pristali uz obalu, bez presvlačenja i odmora, uputili su se kroz gustu i neprohodnu šumu prema strateškim uzvišenjima koja dominiraju Pelješkim kanalom.

Bunker JNA na Korčuli Foto: You tube Printscreen/Terra Croatia

Reč je o nekadašnjoj obalskoj artiljerijskoj bateriji JNA, izgrađenoj sa ciljem potpune vatrene kontrole pomorskog prolaza i prilaza južnom Jadranu. Prilikom povlačenja vojske, u jesen 1991. godine, objekti su napušteni i delimično onesposobljeni, dok su ulaze vremenom prekrile biljke i rastinje, prenosi Dnevno.hr.

Pošto su pronašli izdvojenu betonsku osmatračnicu na vrhu, detaljna pretraga terena dovela ih je do maskiranog ulaza u podzemni kompleks.

Istraživanje u društvu slepih miševa

Bunker JNA na Korčuli Foto: You tube Printscreen/Terra Croatia

"Upalili smo snažne baterijske lampe i zakoračili u mrežu hodnika uklesanih direktno u živu stenu. Graditelji na ovom delu nisu malterisali zidove, već su ostavili grube kamene svodove na kojima su i danas jasno vidljivi tragovi bušenja i miniranja, dok su u pojedinim vlažnim pećinama počeli da se formiraju i prirodni stalaktiti", opisuju autori.

1/16 Vidi galeriju Bunker na Korčuli imao je spavaonice za posadu, skladišta municije i skrivene vertikalne prolaze. Foto: You tube Printscreen/Terra Croatia

Istražujući unutrašnjost, u društvu slepih miševa koji danas nastanjuju tunele, dvojac je dokumentovao sistem artiljerijskih položaja - više povezanih "vatrenih tačaka" raspoređenih duž litice sa pogledom na morski prolaz.

Zabeležili su i podzemnu infrastrukturu, koja je obuhvatala spavaonice za posadu, skladišta municije za svaki top, kao i skrivene vertikalne prolaze - izuzetno strme kamene stepenice koje vode ka višim nivoima i tajnim pomoćnim osmatračnicama.