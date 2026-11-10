"BOJKOTUJU ME KADA SVIRAM PA SAM OFORMIO ORKESTAR" Talentovani Nemanja Pavlović plete u studiju Kurir televizije: Maestralno sviranje harmonike za svačije uši!
- Nemanja Pavlović je u emisiji 'Puls Srbije' na Kurir televiziji otvorio gostovanje sopstvenom kompozicijom 'Reljino kolo'.
- Mladi harmonikaš kaže da je nedavno osnovao orkestar jer je imao utisak da ga pojedini orkestri bojkotuju.
- Ističe da uspeva da uskladi školu, vežbanje i nastupe, uz svakodnevni rad i podršku profesora.
Nemanja Pavlović harmonikaš, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a gostovanje je otvorio sopstvenom kompozicijom koju je simbolično nazvao "Reljino kolo", o čemu je kasnije pričao u emisiji.
Nemanja Pavlović svira "Reljino kolo" u studiju Kurir televizije:
Orkestar
Od noviteta u njegovoj novopečenoj karijeri istakao je formiranje orekstra za koji se nada da će dozvoliti da predstavi kroz muziku sve što zna i oseća.
- Nedavno sam osnovao orkestar, osetio sam da me pojedini orkestri bojkotuju kada sviram, pa sam odlučio da napravim svoju muzičku priču. Trenutno sam zadovoljan, sastajemo se, pričamo o svemu. Svi smo ravnopravni - započeo je mladi Pavlović, pa je otkrio zbog čega je na početku gostovanja odsvirao "Reljino kolo", njegovu kompoziciju, i zašto je nije nazvao po svom imenu:
- Pa, imam već svoje kolo, a nazvao sam ga Reljino jer se od moje rođene sestre sin zove Relja.
Vežbanje
Sa svega petnaest godina, Pavlović je ispričao kako postiže školu, muziku i sve ostale obaveze, na šta je on odgovorio da ima usklađen ritam i da mu to ne predstavlja teret.
- Polako, škola, vežbanje i nastupi, sve polako ide. Mora da se vežba svaki dan. Ima vremena za sve što je važno. Imao sam dosta profesora, među njima Lelo Nika, Vojin Lazić, Aca Brajić, Nenad Ivanović... Nekako, ako mene pitate, mislim da je za sve što sam postigao zaslužan Lazić jer sam kod njega svirao četiri godine, a tamo sam ujedno i počeo da sviram. Njemu sam najzahvalniji, ali bih se zahvalio profesoru Neši i njegovom sinu Bogdnau - rekao je Pavlović.
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