Slušaj vest

Srbija će u narednim danima uživati u pravom prolećnom vremenu za novembar, ali taj predah neće dugo trajati! Nakon nekoliko dana sa temperaturama koje će dostizati čak 23 stepena, a ponegde i 25, sledi nagli preokret, stiže polarni front, koji će doneti osetno zahlađenje, jak vetar, kišu, a u pojedinim delovima zemlje i prve pahulje snega!

Kako je najavio Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, na svom Fejsbuk profilu, najtoplije će biti u četvrtak i petak, kada će Srbija biti pod uticajem veoma toplog vazduha iz Sredozemlja i severne Afrike. Međutim, već u petak, 13. novembra, popodne očekuje se prodor hladnog vazduha, koji će potpuno promeniti vremenske prilike.

Stiže polarni front

"U petak 13. novembra popodne stiže polarni front i jače zahlađenje, reč jače koristim zato što će Srbija pre dolaska polarnog fronta biti pod uticajem veoma toplog vazduha iz oblasti Sredozemlja i severne Afrike sa maksimalnim temperaturama između 20°C i 25°C, najtoplije će biti u četvrtak i petak neposredno pre dolaska fronta", napisao je Ristić.

Foto: Nebojša Mandić

Prema njegovoj prognozi, zahlađenje će se najpre osetiti u petak popodne, dok će u subotu, 14. novembra, uslediti pravi temperaturni šok. Maksimalne temperature biće svega od pet do deset stepeni, što je za oko 15 stepeni manje u odnosu na najtopliji deo nedelje.

Posebno će biti zanimljivo u brdsko-planinskim predelima južnije od Save i Dunava, gde se tokom noći između petka i subote očekuju susnežica i sneg.

Ristić je najavio i promenu pravca vetra. U petak će u košavskom području i planinskim predelima duvati umeren i jak južni i jugoistočni vetar, dok će na jugu Banata povremeno biti i olujnih udara. U subotu vetar okreće na severozapadni pravac, uz dodatni pad temperature.

Ivan Ristić, meterolog Foto: Kurir Televizija

Prognoza RHMZ

Danas, 10. novembra, minimalna temperatura biće šest, a maksimalna 15 stepeni. U sredu se očekuje toplije vreme, sa temperaturom od 11 do 18 stepeni, dok će u četvrtak biti najtoplije, jutarnja temperatura iznosiće 14, a dnevna čak 23 stepena.

U petak će se živa u termometru kretati od 16 do 22 stepena, uz pojačan jugoistočni vetar i košavu. Međutim, u subotu sledi veliki preokret: jutarnja temperatura spušta se na sedam, a maksimalna dnevna biće svega deset stepeni.

Nakon prolaska hladnog fronta, od nedelje se očekuje suvo i hladno vreme.

Foto: RHMZ Printscreen