Šok cene pred Đurđic i Aranđelovdan! Prasetina 1.400 dinara za kilo, a evo koliko košta u pečenjarama FOTO
- Pred Đurđic i Aranđelovdan cene pečenja rastu: prasetina u pečenjarama košta od 2.500 do 3.900 dinara, a jagnjetina od 3.500 do 4.800 dinara po kilogramu.
- U Fejsbuk grupi 'Barajevo oglasi' ponuđeno je celo pečeno prase za 1.400 dinara po kilogramu, uz besplatnu dostavu za Beograd i okolinu.
Đurđic i Aranđelovdan samo što nisu, a domaćini širom Srbije već uveliko pripremaju slavske trpeze i rezervišu pečenje za goste.Dok se u pečenjarama kilogram prasetine prodaje po cenama od 2.500 do čak 3.900 dinara, a jagnjetine od 3.500 do 4.800 dinara, pažnju javnosti privukla je ponuda koja obećava znatno jeftiniju varijantu celo pečeno prase za svega 1.400 dinara po kilogramu, uz besplatnu dostavu!
Naime, u Fejsbuk grupi "Barajevo oglasi" pojavila se objava koja je izazvala lavinu reakcija. Prodavac nudi celo pečeno prase po ceni od 1.400 dinara za kilogram, uz dostavu bez dodatne naplate na području Beograda i okoline. Ova ponuda posebno je privukla pažnju uoči velikih jesenjih slava, kada potražnja za pečenjem tradicionalno raste, a domaćini pokušavaju da pronađu što povoljniju opciju za bogatu trpezu.
S druge strane, u beogradskim pečenjarama situacija je znatno drugačija. Cene prasetine kreću se od 2.500 do 3.900 dinara po kilogramu, dok je za kilogram jagnjetine potrebno izdvojiti između 3.500 i 4.800 dinara. Zbog toga mnogi građani već sada obilaze pečenjare, raspituju se o cenama i rezervišu meso kako ih pred samu slavu ne bi sačekala neprijatna iznenađenja.
Dodatni trošak za kupce može predstavljati i usluga sečenja celog praseta ili jagnjeta, koja se u pojedinim pečenjarama naplaćuje od 800 do 1.500 dinara. Neki lokali imaju i poseban uslov za poručivanje, pa tako zahtevaju da mušterije naruče najmanje dva kilograma pečenja.
Zbog svega toga ne čudi što je ponuda od 1.400 dinara za kilogram privukla toliku pažnju. Razlika u odnosu na pojedine pečenjare iznosi i nekoliko hiljada dinara kada se kupuje celo prase, što za domaćine koji pripremaju slavsku trpezu nije zanemarljiv izdatak.