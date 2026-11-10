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Naime, u Fejsbuk grupi "Barajevo oglasi" pojavila se objava koja je izazvala lavinu reakcija. Prodavac nudi celo pečeno prase po ceni od 1.400 dinara za kilogram, uz dostavu bez dodatne naplate na području Beograda i okoline. Ova ponuda posebno je privukla pažnju uoči velikih jesenjih slava, kada potražnja za pečenjem tradicionalno raste, a domaćini pokušavaju da pronađu što povoljniju opciju za bogatu trpezu.

Pečenje Foto: Facebook printscreen/ Barajevo oglasi

S druge strane, u beogradskim pečenjarama situacija je znatno drugačija. Cene prasetine kreću se od 2.500 do 3.900 dinara po kilogramu, dok je za kilogram jagnjetine potrebno izdvojiti između 3.500 i 4.800 dinara. Zbog toga mnogi građani već sada obilaze pečenjare, raspituju se o cenama i rezervišu meso kako ih pred samu slavu ne bi sačekala neprijatna iznenađenja.

Dodatni trošak za kupce može predstavljati i usluga sečenja celog praseta ili jagnjeta, koja se u pojedinim pečenjarama naplaćuje od 800 do 1.500 dinara. Neki lokali imaju i poseban uslov za poručivanje, pa tako zahtevaju da mušterije naruče najmanje dva kilograma pečenja.

pečenje Foto: Kurir Televizija