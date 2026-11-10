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Prava drama odigrala se na Komovima u blizini Podgorice kada su u snežnim nanosima ostali zaglavljeni jedna odrasla osoba i dvoje maloletne dece. Na teren su odmah upućene ekipe Službe zaštite i spasavanja glavnog grada.

- Na terenu su bili komandir, rukovodilac i četiri vatrogasca-spasioca, a akcija je u jako teškim vremenskim uslovima trajala oko šest sati. Nakon višesatne borbe i jako zahtevne akcije, iz snežnih smetova na sigurno evakuisana su deca i jedna odrasla osoba - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spasavanja Podgorice.

Nadležni apeluju na sve građane da prate vremenske uslove i zvanična saopštenja nadležnih pre nego što se upute u vožnju preko zahtevnih planinskih prevoja.

(Kurir.rs/RINA)

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