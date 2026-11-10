Teški uslovi
DRAMATIČNA AKCIJA SPASAVANJA NA KOMOVIMA: Dvoje dece i odrasla osoba ostali zarobljeni u snegu
- Na Komovima kod Podgorice u snežnim nanosima zaglavili su se jedna odrasla osoba i dvoje dece, pa je odmah pokrenuta spasilačka akcija
- Vatrogasci-spasioci su ih nakon oko šest sati, u teškim uslovima, evakuisali na sigurno, uz apel građanima da prate vremenske uslove pre puta
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Prava drama odigrala se na Komovima u blizini Podgorice kada su u snežnim nanosima ostali zaglavljeni jedna odrasla osoba i dvoje maloletne dece. Na teren su odmah upućene ekipe Službe zaštite i spasavanja glavnog grada.
- Na terenu su bili komandir, rukovodilac i četiri vatrogasca-spasioca, a akcija je u jako teškim vremenskim uslovima trajala oko šest sati. Nakon višesatne borbe i jako zahtevne akcije, iz snežnih smetova na sigurno evakuisana su deca i jedna odrasla osoba - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spasavanja Podgorice.
Nadležni apeluju na sve građane da prate vremenske uslove i zvanična saopštenja nadležnih pre nego što se upute u vožnju preko zahtevnih planinskih prevoja.
(Kurir.rs/RINA)
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