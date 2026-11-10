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Zbog radova na sanaciji nadvožnjaka na državnom putu u mestu Stepanovićevo kod Novog Sada, na snazi je obustava saobraćaja do 1. decembra 2026. godine, saopštili su Putevi Srbije.

Alternativni pravac iz pravca Novog Sada za teretna motorna vozila i autobuse je Rumenka, Bački Petrovac, Kulpin, Ravno Selo i Zmajevo, dok je za putnička vozila ulica Vojvode Putnika (podvožnjak), ulica Biće Kesića i dalje državni put.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navodi se u saopštenju.