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Kubik ogrevnog drveta može da se pronađe već za 5.000 dinara, i to uz prevoz do kupca, dok se na drugim oglasima cene uglavnomkreću od 6.000 do 10.000 dinara! Iako je grejna sezona odavno počela i domaćinstva koja se greju na drva već uveliko lože peći i šporete, za one kojima je potrebno da dopune zalihe stiže prilika da prođu povoljnije.

Naime, u Fejsbuk grupama pojavio se oglas za prodaju ogrevnog drveta u Novom Sadu po ceni od svega 5.000 dinara po kubiku. Prodavac u ponudi navodi tvrdo drvo, među kojima su bukva, cer, grab i bagrem, a posebno ističe da je u cenu uključen i prevoz do kupca.

Ova ponuda posebno može da bude zanimljiva domaćinstvima koja su tokom prethodnih meseci potrošila deo zaliha, pa sada traže način da dopune ogrev bez velikog udara na kućni budžet.

S druge strane, pregled oglasa pokazuje da se cene ogrevnog drveta na tržištu kreću i znatno više. Tako se na oglasima kubik najčešće nudi za iznose od 6.000 do 10.000 dinara, u zavisnosti od vrste drveta, lokacije prodavca, načina isporuke i toga da li je prevoz uračunat u cenu.

Oglas za prodaju drva - kubik već od 5.000 dinara Foto: Printscreen Facebook

Za građane koji još imaju potrebu da nabave ogrev, kupovina ni sada nije nužno zakasnela. Naprotiv, ukoliko imaju gde da skladište drva i planiraju da ih koriste kasnije tokom zime, mogu da ih ostave da se dodatno prosuše i tako spremnije dočekaju naredne hladne dane.