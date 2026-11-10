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Ova traka je namenjena za zaustavljanje u slučaju kvara na vozilu ili neke druge prinudne situacije poput iznenadne nesposobnosti vozača da nastavi da upravlja vozilom, ističe AMSS.

Za razliku od ovih situacija, zaustavnom trakom zabranjeno je kretanje vozila, a dešava se da pojedini nesavesni vozače to rade kako bi izbegli gužvu ili još gore - pretekli vozilo koje se nalazi ispred njih.

Zaustavna traka, kako napominju uz AMSS-a, ni u kom slučaju nije namenjena ni zaustavljaju radi pauze, za preticanje ili kao dodatna traka za kretanje sporih teretnih vozila.

Šta da radite ako stanete u zaustavnoj traci

Ali, šta da radite ukoliko ste primorani da se zaustavite u ovoj traci?

U tom slučaju, potrebno je da uradite sledeće:

uključite sve pokazivače pravca

obučete svetlobojni prsluk

obeležite vozilo sigurnosnim trouglom

i da svi putnici napuste vozilo i udalje se od kolovoza

Na pitanje koliko daleko treba da se postavi sigurnosni trougao, pravilo je jasno.

- Sigurnosni trougao treba postaviti minimalno 10 metara iza zaustavljenog vozila u naselju odnosno 50 ili više metara van naselja - ističu iz AMSS-a.

Za kraj, ključni savet je da poštujete saobraćajne propise kako biste osigurali svoju bezbednost, ali i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.