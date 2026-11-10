Slušaj vest

Danas se očekuje pravo jesenje vreme, maksimalna temperatura biće od 11 do 17 stepeni, u Beogradu do 14. Već sutra toplije, maksimalna temperatura iznad 15 stepeni, na zapadu Srbije i do 18.

U četvrtak se sa juga Mediterana očekuje prviliv vrlo tople vazdušne mase. Maksimalna temperatura biće iznad 20 stepeni.

Sve više će jačati snažan ciklon sa Atlantika, uz veoma izražena topla južna strujanja. Najtopliji dan biće petak. Maksimalna temperatura biće do letnjih 25-26 stepeni.

Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, pa će Valjevo i Loznica sa 26 biti najtopliji u Srbiji i širom Evrope, a u Beogradu će biti oko 25 stepeni.

Foto: Kurir/T. Ilić

Ove vrlo visoke temperature biće posledica fenskog efeka južnog vetra.

U petak krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama. Jugoistočni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu.

Temperatura će biti u naglom padu i to za čak 20 stepeni, a na višim planinama na jugu i jugozapadu Srbije kiša će preći u sneg.