Slušaj vest

Ubrzan tempo života ostavlja sve manje vremena za kućne poslove, pa se sve više građana odlučuje da čišćenje doma prepusti profesionalcima. Ipak, ova usluga nema istu cenu u svim delovima Srbije - dok se u Beogradu i Novom Sadu sat rada naplaćuje i do 2.000 dinara, u Sremu je znatno povoljnija.

- Danas usluge čišćenja koriste svi, počevši od mlađih, starijih, žena sa decom, do poslovnih prostora, do apsolutno svih, bez izuzetka. S tim što od fizičkih lica možemo da izdvojimo imućnije porodice koje to koriste, i eventualno ona domaćinstva koja su jako zaprljana - rekla je Dušica Džakula, vlasnica firme za uslužno čišćenje.

Za neke je to povremena pomoć, najčešće kada je potrebno veliko spremanje, dok drugi profesionalno čišćenje angažuju svakodnevno.

- Koristim periodično, znači u smislu nekog velikog i generalnog čišćenja stana, s obzirom na to da te usluge podrazumevaju i kompletno čišćenje i samih prozora, stolarije, generalno čišćenje podova, kupatila, sve ono što ne mogu tako često zbog nedostatka vremena sebi da priuštim - navela je Aleksandra Lijeskić, korisnica usluga.

Broj klijenata raste, a usluge se prilagođavaju njihovim potrebama, dok cena zavisi od više faktora, a građani sve češće biraju da taj izdatak uključe u kućni budžet.

Foto: Shutterstock

- Imam i malo slobodnog vremena, a imam i čist stan, tako da smatram da par puta godišnje stvarno možemo izdvojiti tu neku svotu novca za to generalno sređivanje stana - dodala je Lijeskić.

Kako se kreću cene?

- S obzirom da smo mi počeli odavde, sa ove teritorije, znači sa opštine Inđija i Stara Pazova, gde smo formirali neke cene shodno našem terenu, iznenadili smo se kad smo prešli na tržište Beograda i Novog Sada. U Beogradu se cene kreću od 1.500 dinara, gde je minimalna cena po satu sa materijalom, pa čak i do 2.000 dinara, dok je to kod nas 1.000 dinara, onako da kažemo, neka realna cena i koja je solidna. Može biti 100 dinara gore-dole - navela je Džakula.

Po ovoj računici, čišćenje jednog prosečnog stana od 50 kvadrata biste u Beogradu ili Novom Sadu platili oko 12.000 dinara, dok biste istu uslugu na teritoriji Srema platili 7.000. Dok jedni ovu uslugu vide kao luksuz, drugima je ipak praktično rešenje. A za novac, domaćice danas ne kupuju samo čist stan, već i nekoliko sati slobodnog vremena.