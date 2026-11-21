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Dok Studentska lista predlaže mogućnost uvođenja četvorodnevne radne nedelje, odnosno 32 radna sata uz zadržavanje pune zarade u oblastima u kojima je takva organizacija rada moguća, član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i bivši predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da bi takav predlog mogao da ima negativne posledice po srpsku privredu.

Dok se u Srbiji otvara debata o kraćem radnom vremenu, pojedine zemlje širom Evrope već su isprobale različite modele četvorodnevne radne nedelje, dok se u drugima takva mogućnost primenjuje kroz zakonske odredbe, kolektivne ugovore ili pilot-projekte.

Gde se u Evropi radi kraće?

Foto: Shutterstock

Kraća radna nedelja nije svuda uređena na isti način. Neke zemlje su omogućile zaposlenima da puno radno vreme rasporede na četiri dana, druge su testirale stvarno smanjenje broja radnih sati uz zadržavanje iste zarade.

Island je među državama koje su sprovele najpoznatije eksperimente sa kraćim radnim vremenom. U periodu od 2015. do 2019. godine organizovana su dva velika pilot-projekta u kojima je učestvovalo oko 2.500 zaposlenih, odnosno više od jedan odsto ukupne radne populacije.

Radno vreme smanjeno je sa 40 na 35 ili 36 sati nedeljno, bez umanjenja zarada. U istraživanju su učestvovali zaposleni u različitim delatnostima, uključujući javnu upravu i socijalne službe.

Analiza rezultata pokazala je da su produktivnost i nivo pružanja usluga u većini obuhvaćenih radnih mesta ostali isti ili su poboljšani, dok su zaposleni prijavili manje stresa, bolje zdravlje i bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Prema izveštaju organizacija "Autonomy" i "Alda", nakon završetka eksperimenata oko 86 odsto radne snage na Islandu radilo je kraće ili je steklo pravo na skraćenje radnog vremena, objavljeno je na sajtu autonomy.work.

London, Velika Britanija. Foto: Shutterstock

U Velikoj Britaniji je 2022. godine sproveden jedan od najvećih eksperimenata sa četvorodnevnom radnom nedeljom. U njemu je učestvovala 61 kompanija sa oko 2.900 zaposlenih, koji su tokom šest meseci radili kraće, uz zadržavanje pune zarade.

Rezultati objavljeni u februaru 2023. godine pokazali su da je 56 od 61 kompanije nastavilo da primenjuje četvorodnevnu radnu nedelju nakon završetka eksperimenta. Godinu dana kasnije, najmanje 54 organizacije potvrdile su da i dalje primenjuju takav model, dok je najmanje 31 kompanija uvela četvorodnevnu radnu nedelju kao trajnu promenu.

Istraživanje je zabeležilo i poboljšanja u pogledu stresa, sagorevanja na poslu i ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Ipak, reč je o dobrovoljnom projektu kompanija koje su se prijavile za učešće, a ne o promeni koja je uvedena u celoj zemlji, navodi se u objavljenom istraživanju.

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Portugal je 2023. godine pokrenuo pilot-projekat u kojem je učestvovala 41 kompanija iz privatnog sektora, sa više od 1.000 zaposlenih. Eksperiment je trajao šest meseci, a radno vreme je u proseku smanjeno za 13,7 odsto, uz zadržavanje zarada.

Prema evaluaciji koju su sproveli portugalski državni institut PLANAPP i istraživači sa univerziteta Birkbek i Henli, čak 95 odsto kompanija pozitivno je ocenilo iskustvo. Među zaposlenima, 65 odsto navelo je da provodi više vremena sa porodicom, dok su se smanjili i pojedini pokazatelji mentalnog opterećenja, uključujući anksioznost, umor i probleme sa spavanjem, navodi se na sajtu državnog instituta PLANAPP.

Nemačka je 2024. godine pokrenula pilot-projekat u kojem je učestvovalo 45 organizacija iz različitih sektora, sa oko 900 zaposlenih. Eksperiment je organizovan uz podršku Univerziteta u Minsteru i organizacije "4 Day Week Global".

Učesnici su tokom šest meseci testirali različite modele smanjenja radnog vremena uz zadržavanje zarada. Prema rezultatima istraživanja, broj radnih sati smanjen je u proseku za gotovo četiri sata nedeljno, dok ključni finansijski pokazatelji nisu zabeležili značajne promene u odnosu na prethodnu godinu.

Istraživači su, pored ostalog, zabeležili poboljšanja u zadovoljstvu životom, snu i fizičkoj aktivnosti zaposlenih. Međutim, naglašeno je da su kompanije primenjivale različite modele i da rezultati ne znače da bi isti pristup bio jednako uspešan u svim delatnostima, objavljeno je na sajtu Univerziteta u Minsteru.

Poljska Foto: Ivan Andrejić

Poljska je jedna od najnovijih evropskih zemalja koja je pokrenula eksperiment sa skraćenjem radnog vremena uz očuvanje zarada. Prema podacima tamošnjeg Ministarstva porodice, rada i socijalne politike, u pilot-projektu koji se sprovodi tokom 2026. godine učestvuje 78 poslodavaca, a obuhvaćeno je gotovo 5.000 zaposlenih.

Projekat je počeo 1. januara 2026. godine i traje do kraja decembra. Poslodavci testiraju različite načine organizacije rada, uključujući skraćenje dnevnog radnog vremena, dodatne slobodne dane i četvorodnevnu radnu nedelju. Završni izveštaj očekuje se najkasnije do 15. maja 2027. godine.

Francuska je specifičan primer jer je zakonska referentna norma za puno radno vreme 35 sati nedeljno. Međutim, to ne znači da zaposleni u toj zemlji obavezno rade četiri dana. Francusko Ministarstvo rada objašnjava da je 35 sati prag za obračun prekovremenog rada, a ne maksimalno dozvoljeno radno vreme.

Belgija je 2022. godine omogućila zaposlenima u privatnom sektoru da zatraže raspoređivanje punog radnog vremena na četiri dana, umesto pet. Ipak, ovaj model ne podrazumeva automatsko smanjenje ukupnog broja radnih sati, već njihovo raspoređivanje na duže radne dane.

To znači da zaposleni mogu da imaju trodnevni vikend, ali ne i nužno manje radnih sati tokom nedelje, pisao je RTS.

Kraća radna nedelja ne znači uvek i četiri radna dana

Podaci o prosečnom broju radnih sati pokazuju da pojedine evropske zemlje imaju kraću radnu nedelju čak i kada nemaju uveden model rada od četiri dana.

Prema podacima Evrostata za 2025. godinu, prosečan broj stvarno odrađenih sati nedeljno zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji iznosio je 35,9.

Najkraća prosečna radna nedelja zabeležena je u Holandiji, gde je iznosila 31,9 sati. Danska i Norveška imale su prosek od 33,9 sati, dok je u Francuskoj iznosio 35,6 sati.

Sa druge strane, najduže radne nedelje među zemljama obuhvaćenim poređenjem imale su Turska sa 42,4 sata, dok je Srbija bila na 40,9 sati. Među članicama Evropske unije najduže se radilo u Grčkoj, gde je prosek iznosio 39,6 sati.

Ovi podaci odnose se na stvarno radno vreme zaposlenih od 20 do 64 godine u njihovom glavnom poslu i obuhvataju i puno i nepuno radno vreme. Zbog toga ih ne treba poistovećivati sa zakonskom normom za zaposlene sa punim radnim vremenom.

Šta su o skraćenju radnog vremena govorili stručnjaci u Srbiji?

Da li bi kraća radna nedelja uz zadržavanje iste zarade bila moguća i u Srbiji i kako bi se odrazila na zaposlene, poslodavce i ekonomiju, za Euronews Srbija ranije su govorili stručnjaci iz oblasti ekonomije, sindikalnog organizovanja i psihologije.

Doktor ekonomskih nauka iz Sindikata radnika Srbije Goran Pećanac naveo je da je skraćenje radnog vremena već dugo tema razgovora između poslodavaca i zaposlenih. Ukazao je na primere zemalja koje su otišle korak dalje i smanjile radnu nedelju na četiri radna dana.

"Time su povećale produktivnost, smanjile bolovanja i odsustvo sa posla, smanjile nivo stresa kod zaposlenih. Kompanije koje nude kraće radno vreme su mnogo konkurentnije na tržištu i lakše dolaze do novih zaposlenih", kazao je Pećanac.

Ocenio je da bi skraćenje radnog vremena u Srbiji moglo da donese veću produktivnost i bolje rezultate rada, ali i da zaposlenima omogući više vremena za porodicu, obrazovanje, kulturu i druge aktivnosti.

Sa druge strane, iz Unije poslodavaca Srbije su upozorili da skraćenje radnog vremena uz zadržavanje zarada ne može da se posmatra nezavisno od produktivnosti, strukture privrede i ekonomske održivosti poslovanja.

Kako su objasnili za Euronews Srbija, takvo rešenje ne bi trebalo uvoditi na nivou cele privrede bez detaljnih sektorskih analiza i pouzdanih domaćih istraživanja.

Ističu da kraće radno vreme teoretski može da dovede do veće fokusiranosti zaposlenih, bolje organizacije rada i većeg zadovoljstva, ali da efekti zavise od delatnosti, automatizacije i prirode posla.

U sektorima koji zahtevaju kontinuirani rad ili su deo složenih lanaca snabdevanja, rezultati bi mogli da budu neutralni ili čak negativni ukoliko se organizacija rada ne prilagodi. Osim toga, poslodavci bi mogli da se suoče sa većim troškovima zbog potrebe za angažovanjem dodatnih radnika ili organizovanjem novih smena.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko M. Mijušković ocenio je da je sa ekonomske strane u Srbiji moguće skratiti radno vreme uz zadržavanje iste zarade, ali pod određenim uslovima.

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Kako je objasnio, produktivnost mora da raste brže od troškova rada, što znači da bi zaposleni za šest ili sedam sati morali da proizvedu približno istu vrednost koju su ranije ostvarivali za osam sati.

Prema njegovim rečima, skraćenje radnog vremena moglo bi pozitivno da se odrazi na delatnosti zasnovane na znanju, kroz veće zadovoljstvo zaposlenih, manje sagorevanja na poslu i bolju produktivnost. Međutim, u industrijama koje zahtevaju kontinuirani rad takva promena mogla bi da poveća troškove poslodavaca.

Mijušković je ukazao da ključ ekonomskog razvoja nije broj sati provedenih na poslu, već vrednost koja se stvara tokom tih sati. Kao važne preduslove za eventualno skraćenje radnog vremena u Srbiji naveo je digitalizaciju, automatizaciju, bolju organizaciju rada i obrazovanje zaposlenih.

O uticaju dužine radnog vremena na privatni život govorile su i psihološkinje Radmila Vulić Bojović i Milica Jeremić.

Vulić Bojović je navela da bi kraće radno vreme zaposlenima omogućilo više vremena za odmor i porodicu. Ukazala je da osmočasovni radni dan često ostavlja premalo prostora za zajedničke aktivnosti članova porodice, što se dugoročno može odraziti i na njihove međusobne odnose.

Psihološkinja Milica Jeremić ukazala je da su zaposleni produktivni između četiri i pet sati rada, nakon čega opadaju koncentracija i motivacija, a raste mogućnost grešaka.

Prema njenim rečima, dugotrajno radno opterećenje može da dovede do anksioznosti, pada motivacije i osećaja apatije, ali i da se odrazi na odnose sa porodicom i prijateljima.