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U zabačenom selu Polazi, podno planine Golije, porodica Bugarić godinama je pokušavala da izgradi život daleko od gradske vreve.

Velibor je želeo da ostane na porodičnom imanju i nastavi život na dedovini, ali mu je nedostajalo ono najvažnije - životna saputnica sa kojom bi osnovao porodicu. Njegova majka Ljubinka zato je preuzela na sebe neobičan zadatak i više puta odlazila u Albaniju kako bi sinu pronašla ženu.

Potraga je na kraju urodila plodom. Velibor se oženio Albankom, a u njihovom domu ubrzo su se začuli dečji glasovi. Dobili su četvoro dece i činilo se da je porodica konačno pronašla svoju sreću.

Ipak, posle 13 godina braka usledio je preokret koji je potpuno promenio njihove živote.

Majka je odlazila u Albaniju da sinu pronađe ženu

Ljubinka se i danas seća koliko je truda uložila da Velibor ne ostane sam.

- Išli smo i tražili u Albaniju, puno puta sam išla da bi našli za njega ženu, da imamo porod u toj kući, da ima ko da ostane i živi dalje - prisetila se baka ove porodice.

Kada je snaja stigla u selo Polazi, u početku je, kako kaže Ljubinka, sve funkcionisalo dobro. Bila je vredna, poslušna i prihvaćena u porodici.

- Bila je iz Albanije... bila je i dobra, ne mogu da kažem, i vredna i poslušna. Nismo je vala ni terali da radi nešto - ispričala je baka.

Godine su prolazile, porodica se širila, a na svet je došlo četvoro dece. Međutim, pre godinu dana dogodilo se nešto što je sve ukućane ostavilo u neverici.

Otišla i ostavila četvoro dece

Veliborova supruga napustila je porodični dom,ostavljajući iza sebe muža i četvoro mališana. Ljubinka tvrdi da porodica nije očekivala takav rasplet i da se ni danas nije pomirila sa onim što se dogodilo.

- Što ih majka ostavi, bez ikakvog razloga, što polude brate, mogu tako da kažem. Najede se, napi se, iz bede je izvukosmo, i eto ostavi ih sve, i šta ću - rekla je Ljubinka za Jutjub kanal Hida Muratovića.

Posebno je boli što su deca ostala bez majčine svakodnevne brige.

- Sad kad je trebalo da imaju majku, da je majka uz njih, ženska deca, ono nema, napusti, neće da vodi računa ni o kući ni o njima - kroz suze je ispričala baka.

Otac radi u šumi, baka svakodnevno obilazi unuke

majka Ljubinka Foto: Printscreen Youtube/ Hido Muratovic

Nakon odlaska supruge, Velibor je preuzeo brigu o četvoro dece, ali mu nije lako da istovremeno obezbedi sve što im je potrebno i samostalno vodi domaćinstvo.

Radi u šumi i na imanju, a porodica se oslanja i na dečji dodatak. Kako bi im olakšali život, rođaci su im sagradili novu kuću u selu.

Najveću pomoć pruža mu majka Ljubinka, koja svakodnevno pešači između svoje kuće i doma u kojem žive unuci. Udaljenost je oko kilometar, ali baka ne odustaje. Sprema im hranu, pere odeću, pomaže oko škole i trudi se da im ništa ne nedostaje.

- Ja sam i gore i dole... Idem gore, pa ode posle spremam deci, hoće da se kupaju, hoće u školu, sutra da ih ispratim, da dođem da ručaju, da ih sretnem, odeću da im vidim i operem - objašnjava požrtvovana baka.

Tako se porodica Bugarić danas suočava sa svakodnevnim izazovima. Dok Velibor teškim fizičkim radom pokušava da prehrani decu, Ljubinka čini sve da unucima nadomesti ono što im najviše nedostaje - svakodnevno prisustvo majke.