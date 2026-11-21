Slušaj vest

Od obilnih padavina koje su paralisale ulice prestonice, preko olujnih udara vetra od 100 kilometara na sat koji su nosili krovove i na petlji kod Dobanovaca prevrnuli kamion sa prikolicom, pa sve do neverovatnih 21 stepen u ponoć na jugu Srbije - vreme u sred novembra priredilo je pravi šok za građane. Dok mnogi sabiraju materijalnu štetu, glavno pitanje koje se nameće jeste šta je izazvalo ovakav vremenski obrt i kakav nas scenario čeka u nastavku meseca.

Odgovore na ove nedoumice dao je meteorolog Nedeljko Todorović, koji ističe da iza ovakvih ekstremnih pojava zapravo stoji prirodan proces uspostavljanja balansa nakon višemesečnog sušnog perioda.

- Nakon polugodišnje suše u Srbiji i na području Beograda, novembar je doneo obilne padavine, naročito juče, kada je u prestonici palo 58 litara kiše po kvadratnom metru. Slična situacija zabeležena je i na području Srema, Južne Bačke, Banata, Mačve i dela Šumadije. U Beogradu je od početka meseca izmereno oko 142 milimetra kiše, što je približno tri puta više od proseka. Ipak, to samo nadoknađuje manjak padavina iz prethodnih meseci. Nešto kiše očekuje se još danas popodne i uveče, kao i manja količina do kraja meseca.

Hladni front sa Jadrana donosi novu promenu

Iako deluje da se vremenske prilike naglo menjaju iz sata u sat, Todorović objašnjava da su ovakvi prelazi posledica sudara vazdušnih masa, ali naglašava da aktuelna situacija ipak nije ni približno opasna kao letnje superćelijske nepogode.

- Priroda teži ravnoteži - kad negde zafali, drugi put doda. Konkretno, kiše će biti i danas u popodnevnim i večernjim satima, ali znatno slabijeg intenziteta i u manjoj količini nego juče, uz eventualnu kratkotrajnu grmljavinu. Mnogo značajniji događaj večeras biće prolazak hladnog fronta sa zapada Balkana i Jadrana. On će usloviti pojačan i jak, a na momente čak i olujni ili orkanski jugozapadni vetar, koji će duvati tokom čitave noći. Ipak, to neće biti nalik onim letnjim nepogodama sa grmljavinskim oblacima, obilnim pljuskovima i udarima vetra od 100 kilometara na sat - ovo je znatno mirnija varijanta.

04:15 OVE DELOVE SRBIJE NOĆAS ČEKA NOVA OLUJA Udari vetra dostizaće 100 na sat! Meteorolog Todorović izdao hitno upozorenje: "Večeras preti opasnost..." Izvor: Kurir televizija

Gde preti najveća opasnost i kome ovakvo vreme zapravo ide naruku

Kada je reč o konkretnim merenjima i zonama koje će biti najviše na udaru, meteorolog precizira kakve se brzine vetra očekuju po regionima, upozoravajući građane na potencijalnu štetu, ali i podsećajući na pozitivnu stranu obilnih padavina.

- Kriterijum za jak vetar je kada pojedini udari prelaze 17 metara u sekundi, dok se orkanskim smatraju udari veći od 28 metara u sekundi, što je približno 100 kilometara na sat. Večeras se na području Beograda, Vojvodine, severne Šumadije i Podrinja očekuje jak vetar sa kratkotrajnim udarima od 60 do 100 kilometara na sat, dok će u Beogradu oni iznositi od 50 do 70 kilometara na sat, uz postepeno slabljenje u drugoj polovini noći.

Zbog ovakvih brzina moguće je lomljenje suvih grana, pa i obaranje viših, nestabilnih i trulih stabala, što predstavlja najveću opasnost za objekte i parkirane automobile. Za razliku od jučerašnjih problema na ulicama usled zapušene kanalizacije zbog obilnih padavina, ovolika količina kiše generalno je veoma dobrodošla, pre svega za poljoprivredu i akumulacije na rekama.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 114 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 14 za korisnike m:SAT TV, Supernove i MOVE platforme, na kanalu 16 za korisnike SBB EON, na kanalu 16 za korisnike Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNeta, na kanalu 14 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakta na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i u aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: