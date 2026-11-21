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Putevi Srbije apelovali su danas na sve vozače i učesnike u saobraćaju da pažljivo voze zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje 21. novembra zbog proslave slave Aranđelovdan.

Učesnici u saobraćaju pozivaju se da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, posebno u brdovitim i planinskim predelima, da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.