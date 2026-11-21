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Iako do kraja godine ima još dosta vremena, mnogi već razmišljaju o predstojećim praznicima i prilici da se konačno odmore od svakodnevnih obaveza.

Novogodišnji i božićni praznici 2027. godine donose povoljan raspored, a oni koji budu pažljivo planirali godišnji odmor mogli bi da spoje čak 11 slobodnih dana!

Foto: Beoinfo.

Naime, Nova godina se praznuje 1. i 2. januara, a naredne godine ti datumi padaju u petak i subotu. Zaposleni koji ne rade vikendom tako će već na samom početku godine imatitri vezana slobodna dana, računajući i nedelju, 3. januar.

Nekoliko dana kasnije stiže i Božić, koji se obeležava 7. januara, u četvrtak. To znači da će oni koji uzmu petak, 8. januar, kao dan godišnjeg odmora dobiti još jedan produženi vikend, od četvrtka do nedelje.

Kalendar za 2027. godinu Foto: Shutterstock

Međutim, postoji i još bolja mogućnost za one koji žele duži predah. Ukoliko uzmu slobodne dane 4, 5. i 6. januara, kao i 8. januara, mogu da spoje novogodišnje i božićne praznike i odmaraju čak 10 dana u kontinuitetu, od 1. do 10. januara.

A oni koji žele još jedan dan odmora mogu da uzmu i 31. decembar, koji pada u četvrtak, pa bi uz pet dana godišnjeg odmora dobili čak 11 slobodnih dana zaredom - od 31. decembra do 10. januara.