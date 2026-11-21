Evo kako da za Novu godinu i Božić 2027. spojite čak 11 slobodnih dana: Trebaće vam samo malo od odmora, a ovo je detaljna računica!
- Novogodišnji i božićni praznici 2027. padaju povoljno, pa uz planiranje odmora može da se spoji više slobodnih dana.
- Ako se uzmu 4, 5, 6. i 8. januar, odmor traje 10 dana, a uz i 31. decembar može da se dobije 11 dana zaredom.
Iako do kraja godine ima još dosta vremena, mnogi već razmišljaju o predstojećim praznicima i prilici da se konačno odmore od svakodnevnih obaveza.
Novogodišnji i božićni praznici 2027. godine donose povoljan raspored, a oni koji budu pažljivo planirali godišnji odmor mogli bi da spoje čak 11 slobodnih dana!
Naime, Nova godina se praznuje 1. i 2. januara, a naredne godine ti datumi padaju u petak i subotu. Zaposleni koji ne rade vikendom tako će već na samom početku godine imatitri vezana slobodna dana, računajući i nedelju, 3. januar.
Nekoliko dana kasnije stiže i Božić, koji se obeležava 7. januara, u četvrtak. To znači da će oni koji uzmu petak, 8. januar, kao dan godišnjeg odmora dobiti još jedan produženi vikend, od četvrtka do nedelje.
Međutim, postoji i još bolja mogućnost za one koji žele duži predah. Ukoliko uzmu slobodne dane 4, 5. i 6. januara, kao i 8. januara, mogu da spoje novogodišnje i božićne praznike i odmaraju čak 10 dana u kontinuitetu, od 1. do 10. januara.
A oni koji žele još jedan dan odmora mogu da uzmu i 31. decembar, koji pada u četvrtak, pa bi uz pet dana godišnjeg odmora dobili čak 11 slobodnih dana zaredom - od 31. decembra do 10. januara.
Tako će, uz malo planiranja, početak 2027. godine mnogima doneti priliku za duži odmor, putovanje ili jednostavno vreme provedeno sa porodicom i prijateljima.