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Novembar, decembar i januar mogu da izgledaju potpuno drugačije – uz plavetnilo mora, sunčane dane, laganu garderobu i koktele sa pogledom na obalu. Praznični aranžmani za tople destinacije po specijalnim cenama već su dostupni! Dočekajte Novu godinu na obali mora – Hurgada vas čeka!



Zamislite praznike bez žurbe, jutra uz more, šetnje na suncu i nekoliko dana potpunog uživanja daleko od zimske svakodnevice. Bilo da maštate o novogodišnjem odmoru ili planirate putovanje već u novembru, decembru ili tokom školskog raspusta, pravi je trenutak da svoje želje pretvorite u planove. Ne čekajte leto da biste uživali u moru. “Travelland” je svojim putnicima spremio aranžmane po posebnim cenama i sa velikim izborom raspoloživih termina. Tokom decembra i januara priuštite sebi beg od zime i započnite novu godinu na potpuno drugačiji način – uz miris mora, uživanje pod egipatskim suncem i bezbrižan odmor u All Inclusive režimu.

Hurgada Foto: Promo

Pravi odmor od 8 dana na obali Crvenog mora može početi već 28.11. po najnižoj ceni od 591 evro. Ostali raspoloživi termini avionskih aranžmana zaHurgadusa polascima iz Beograda, avio kompanijom Air Cairo su: 12.12 - 19.12. - 6 noći / 8 dana - cena od 611 € 19.12 - 26.12. - 6 noći / 8 dana - cena od 611 € 26.12 - 02.01. - 6 noći / 8 dana - cena od 884 €

02.01 - 09.01. - 6 noći / 8 dana - cena od 824 € 09.01 - 16.01. - 6 noći / 8 dana - cena od 687 €

Doplate za Novogodišnje i Božićne večere uračunate su u cenu aranžmana. HURGADA iz Sofije! Za one kojima možda više odgovara polazak iz Sofije, tu su i dodatno povoljne opcije sa avio kompanijom Wizz Air, sa cenama paket aranžmana već od 458 evra po osobi.

U agenciji “Travelland” raspoloživi su sledeći termini: 02.01 - 09.01. - 7 noćenja - cena od 617 €

05.01 - 12.01. - 7 noćenja - cena od 488 €

09.01 - 16.01. - 7 noćenja - cena od 458 €

Doplate za Novogodišnje i Božićne večere uračunate su u cenu aranžmana.





Šarm Foto: Promo

Praznici u znaku sunca, luksuza i uživanja!

Na obalama Crvenog mora pronaći ćete savršen spoj opuštanja, prijatne klime, prelepih plaža i hotelskog komfora. Upravo to nudi biser Sinajskog poluostrva - Šarm El Šeik. Jedinstven praznični doživljaj čeka vas u jednom od najlepših letovališta Egipta.

Na raspolaganju su aranžmani po posebnim cenama sa polaskom iz Sofije avio kompanijom Wizz Air:

30.12 - 06.01. - 7 noći / 8 dana - cena od 899 €

01.01 - 08.01. - 7 noći / 8 dana - cena od 821 €

04.01 - 11.01. - 7 noći / 8 dana - cena od 705 €

08.01 - 15.01 - 7 noći / 8 dana - cena od 332 €

Doplate za Novogodišnje i Božićne večere uračunate su u cenu aranžmana.





Dubai Foto: Promo

Ne dozvolite da vam zima diktira planove. Sama pomisao na Novu godinu u Dubaiju pokreće maštu i budi želju za avanturom – spektakularni prizori, blistava svetla, raskoš, uzbudljiva atmosfera i nezaboravan praznični doživljaj čekaju vas u ovom fascinantnom gradu. I ne samo Dubai, već i su i ostale države Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponudi agencije: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain.U pitanju su aranžmani u trajanju od 3 do 14 noćenja, sa fleksibilnim, individualnim polascima, kako biste termin putovanja i dužinu boravka prilagodili svojim željama i planovima.

U cenu aranžmana uključeni su avio-prevoz, transfer od aerodroma do hotela i nazad, kao i boravak u odabranom hotelu, uz uslugu prema vašem izboru. Dodatnu sigurnost i komfor pruža predstavnik na destinaciji, koji će vam biti na raspolaganju tokom boravka, pomoći da se lakše snađete, upoznati vas sa gradom, njegovim znamenitostima i lokalnim posebnostima. Najniža cena za putovanje tokom novembra, decembra i za vreme školskog raspusta je 590 evra po osobi, dok je za Doček Nove godine najniža cena 671 evro.



Kad je reč o izboru hotela, izdvajaju se iz ponude:

-Movenpick Jumeirah Lake Towers 5*

-Hotel voco Bonnington - Lakes Towers 5*

-Hotel Adagio Premium The Palm 4*

-Hotel Atana 4*

Foto: Promo

Spoj savremenog dizajna, prijatnog ambijenta i dobre lokacije čini hotel Media One 4* odličnim izborom za sve koji žele udoban boravak i priliku da na najbolji način upoznaju grad. Odličan odnos cene i kvaliteta usluge jedna je od prednosti ovog hotela. Gostima su na raspolaganju besplatan šatl prevoz do Riva Beach Club-a na Palmi, uz obezbeđene ležaljke, suncobrane i peškire, kao i prevoz do Jumeirah javne plaže. Za dodatno uživanje, tu je i prostrani hotelski bazen na terasi, koji se greje tokom zime.

Kipar Foto: Promo

Za sve ljubitelje mediteranskih destinacija, sunčani Kipar i šarmantna Malta mogu biti pravi izbor za novogodišnje i božićne praznike. Povedite porodicu, prepustite se otkrivanju novih predela i stvorite uspomene koje ćete dugo pamtiti. Za Kipar su u ponudi avionski paket aranžmani od 3 do 14 noćenja sa individualnim polascima avio kompanijom Wizz Air i boravkom u nekom od poznatih letovališta ovog osunčanog ostrva: Aja Napa, Larnaka, Limasol, Nikozija, Pafos, Protaras. Cene aranžmana kreću se već od 232 evra po osobi za novembarska putovanja, 224 evra za decembarske termine, dok je novogodišnji doček dostupan od 334 evra. Za putovanja tokom školskog raspusta i božićnih praznika, cene počinju od 247 evra po osobi.

Malta Foto: Promo

Za Maltu su u ponudi takođe avionski paket aranžmani od 3 do 14 noćenja, sa individualnim polascima i boravkom u nekom od atraktivnih letovališta ovog mediteranskog ostrva: Birzebbuga, Marsaskala, Meliha, St. Paul's Bay, San Gwann, Sliema, St. Julian's, St. George's Bay i Valeta.

Aranžmani obuhvataju avio-prevoz, transfer do hotela, hotelski smeštaj i usluge predstavnika na destinaciji. Specijalne cene putovanja kreću se već od 209 evra po osobi tokom novembra, odnosno od 178 evra za decembarske termine. Novogodišnji doček dostupan je od 343 evra, dok cene aranžmana tokom božićnih praznika i školskog raspusta počinju od 286 evra po osobi.





Benidorm Foto: Promo

Španija je privlačna tokom cele godine, a Benidorm je odličan izbor i za zimski odmor! Iskoristite specijalnu ponudu i uživajte u ovom živopisnom letovalištu već od 249 evra po osobi, za aranžmane od 3 i 4 noćenja. A kada ste već u ovom delu Španije, nemojte propustiti priliku da posetite Valensiju – grad prepun sunca, šarma, kulture i sjajne mediteranske atmosfere!