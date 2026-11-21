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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:

Kako je izgledala parlamentarna nedelja za nama? Koje su glavne poruke? Ima li spasa za srpsko selo?

Šta smo saznali na poslednjem suđenju u slučaju male Danke Ilić? Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milicu Janković danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.