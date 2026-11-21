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Rad na kruzerima mnogima deluje kao posao iz snova. Putovanja na egzotične destinacije, dobra zarada i prilika da se upozna svet privlače sve više ljudi koji žele da rade u inostranstvu.

Međutim, iza luksuznih putničkih brodova kriju se i naporni radni dani, stroga pravila, male kabine i život koji se gotovo u potpunosti odvija na radnom mestu.

O tome je još 2021. godine za Mondo govorila Ivana Milićević iz Niša, tada dvadesetpetogodišnja studentkinja, koja je odlučila da napusti posao u Srbiji i okuša se u radu na kruzeru.

Kako je ispričala, na odlazak ju je prvenstveno motivisala mogućnost bolje zarade, ali je ubrzo shvatila da posao na brodu nije ni približno onakav kakvim se predstavlja na društvenim mrežama.

Na kruzeru je radila kao maser i fizioterapeut Foto: Shutterstock

Dobra zarada, ali radni dani nisu nimalo laki

Ivana je radila u velnes centru kao maserka i fizioterapeutkinja, ali su njene obaveze podrazumevale i pranje i peglanje peškira, čišćenje i druge pomoćne poslove.

Posebno su je iznenadili stroga disciplina i organizacija radnog vremena.

"Mnoge koleginice dobile su otkaz zato što su napustile radno mesto kako bi otišle u toalet, do kojeg je trebalo pet minuta hoda. Kada radite na velikom brodu, događa se da do mesta na kojem jedete morate da hodate deset minuta, pa vam na to ode cela pauza", ispričala je Ivana.

Ipak, prema njenim rečima, visoka zarada bila je glavni razlog zbog kojeg su zaposleni pristajali na takve uslove.

"Sve se to izdrži jer znate da od tog novca za godinu ili dve možete kupiti stan", rekla je ona.

Život u kabinama bez prozora i rad tokom oluja

Često je dobijala nepristojne ponude na kruzeru Foto: Shutterstock

Pored napornog posla, veliki izazov predstavljali su i uslovi smeštaja.

Zaposleni su često boravili u malim kabinama bez prozora, sa krevetima na sprat i kupatilima koja su delili sa drugim članovima posade.

Tokom nevremena dodatni problem predstavljala je morska bolest, dok je činjenica da zaposleni i nakon završetka smene ostaju na brodu stvarala osećaj stalnog boravka na poslu.

"Lepo je to što putujemo i što nas dobro plaćaju, upoznajem neverovatna mesta i ljude. To olakšava što spavam u sobi bez prozora i što dolazi do mučnine svaki put kada su oluje velike", objasnila je.

Neprijatnosti sa gostima i život daleko od kuće

Ivana je govorila i o neprijatnim situacijama sa pojedinim putnicima, navodeći da su neki gosti prelazili granice profesionalnog odnosa i neprimereno se ponašali prema zaposlenima.

Poseban izazov bio je i privatni život na brodu, gde članovi posade zajedno rade, jedu i provode slobodno vreme.

Kako je opisala, takvo okruženje ponekad je podsećalo na rijaliti program, a među zaposlenima su se često razvijale ljubavne veze, uključujući i odnose ljudi koji su kod kuće imali porodice.

Ipak, bilo je i parova koji su se upoznali na brodu i kasnije stupili u brak.

Njeno iskustvo pokazuje da posao na brodu može biti prilika za zaradu i putovanja, ali i posao koji zahteva veliku fizičku i psihičku izdržljivost.

Za one koji razmišljaju o takvom zaposlenju, osim visine plate, važni su i uslovi ugovora, dužina smena, smeštaj i mogućnost odmora.